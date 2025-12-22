Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво

Приготування салату "Олів’є" у цьому році обійдеться дешевше, ніж у минулому році, проте не суттєво. Вартість салату на сім'ю з 4 осіб обійдеться в 355 гривень, тоді як у 2025 році - 365 гривень. Про це в коментарі УНН розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Вартість олів’є в 2025 році склала 355,44 гривні, що на 3% нижче, ніж у 2024 році (365,98 гривні). Варто відзначити, що більшість інгредієнтів знизилась в ціні

За його словами, найбільше подешевшали:

Проте є інгредієнти, які підросли в ціні, а саме: яйця курячі - з 37,08 гривень до 40,83 гривні (+10%), огірки солоні - з 55,40 гривень до 63,63 гривні (+15%) та майонез - з 25,70 гривень до 28,30 гривень (+10%)

Зниження вартості олів’є у 2025 році зумовлене насамперед суттєвою "овочевою дефляцією", оскільки рекордно низькі ціни на картоплю та моркву стали результатом сприятливої погоди влітку та восени, що дозволило фермерам сформувати значні запаси якісної городини. Водночас подорожчання майонезу пояснюється зростанням вартості соняшникової олії, яка за рік додала 22%, а вища ціна на яйця спричинена стабільним подорожчанням кормів для птиці. Попри загальне здешевлення набору, на ціни продовжують тиснути витрати на енергію, складну логістику та зберігання продуктів у холодильних камерах