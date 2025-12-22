$42.250.09
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
13:06 • 4154 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
11:25 • 7516 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 11599 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 11864 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
10:33 • 11002 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 10692 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 7858 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25 • 15368 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 33146 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво

Київ • УНН

 • 4176 перегляди

Приготування салату "Олів'є" у 2025 році обійдеться дешевше, ніж у 2024 році, на 10 гривень. Загальна вартість страви для сім'ї з 4 осіб складе 355 гривень, що на 3% менше порівняно з минулим роком.

Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво

Приготування салату "Олів’є" у цьому році обійдеться дешевше, ніж у минулому році, проте не суттєво. Вартість салату на сім'ю з 4 осіб обійдеться в 355 гривень, тоді як у 2025 році - 365 гривень. Про це в коментарі УНН розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. 

Вартість олів’є в 2025 році склала 355,44 гривні, що на 3% нижче, ніж у 2024 році (365,98 гривні). Варто відзначити, що більшість інгредієнтів знизилась в ціні 

- сказав Гопка. 

За його словами, найбільше подешевшали: 

  • картопля - з 12,85 гривні до 5,88 гривні (-54%); 
    • морква - з 11,89 гривні до 4,40 гривень (-63%);
      • ковбаса “Лікарська” – з 168,36 гривні до 158,90 гривень (-6%);
        • горошок консервований - з 54,70 гривень до 53,50 гривень (-2%)

          Проте є інгредієнти, які підросли в ціні, а саме: яйця курячі - з 37,08 гривень до 40,83 гривні (+10%), огірки солоні - з 55,40 гривень до 63,63 гривні (+15%) та майонез - з 25,70 гривень до 28,30 гривень (+10%) 

          - зазначив Гопка. 

          Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню

          Зниження вартості олів’є у 2025 році зумовлене насамперед суттєвою "овочевою дефляцією", оскільки рекордно низькі ціни на картоплю та моркву стали результатом сприятливої погоди влітку та восени, що дозволило фермерам сформувати значні запаси якісної городини. Водночас подорожчання майонезу пояснюється зростанням вартості соняшникової олії, яка за рік додала 22%, а вища ціна на яйця спричинена стабільним подорожчанням кормів для птиці. Попри загальне здешевлення набору, на ціни продовжують тиснути витрати на енергію, складну логістику та зберігання продуктів у холодильних камерах 

          - додав Гопка. 

          Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози

          Павло Башинський

          СуспільствоЕкономіка
          Новий рік
          Енергетика
          Електроенергія