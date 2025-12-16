Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню

В Україні у 2026 році вартість новорічного столу для сім’ї з чотирьох осіб становитиме близько 3980 гривень. Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо коштуватимуть в розрахунку на середньостатистичну родину з чотирьох осіб близько 3980 грн, що на 10,7% дорожче від новорічного меню торік.

Зокрема салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 406,87 грн, що на 5,8% більше, ніж при святкуванні нового року у 2025 році. Найдорожчим інгредієнтом страви традиційно залишається ковбаса – 180 грн за 0,5 кг (зростання цін на 12,5% у залежності від виробника).

Ціна картоплі знизилась на 57,6% порівняно з минулим роком, тож за 580 г доведеться заплатити 8,50 грн, за дві морквини – 3,18 грн (- 62,3%), а за дві цибулини – у 1,75 грн (- 58%). Решта складників цього салату напаки здорожчали: 6 шт. яєць курячих (360 г) коштують 49,08 грн (+4,8%), зелений горошок – 62,50 грн за 0,5 кг (+11,5%), консервовані огірки – 43,92 грн за 200 г (+14,9%). Заправити салат майонезом (350 г) обійдеться у 57,99 грн (+14,3%).

За рахунок значного здешевлення овочів у поточному році вартість салату "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) становить 174,83 грн, що лише на 4% перевищить торішній показник. Левову частку вартості традиційного салату складе філе оселедця – 135 грн за 0,5 кг (+13,4%). Майонез (180 г) обійдеться у 29,82 грн.

Більш як удвічі проти минулого року знизилися ціни на овочі. Так за 2 картоплини (280 г) потрібно заплатити 4,10 грн (-57,6%), 1 морквину (190 г) – 2,16 грн (-62,3%), 1 буряк (250 г) – 2,46 грн (-49,4%), 1 цибулину (170 г) – 1,29 грн (-58%).

Витрати на м’ясні продукти зросли за рік на 23%. За 350 г сирокопченої ковбаси "Брауншвейзька" заплатимо 410 грн (на 22% більше проти цін 2024 року), за пів кіло бекону запеченого – 276 грн (+11%), кілограм битка зі свинини (свіжого) – 339 грн (+15%).

Станом на кінець поточного року м’ясо птиці хоч і найбільше здорожчало, однак залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За кілограм філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 244 грн (зростання ціни на 40%). Загалом, вартість 2,8 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 1269 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 135 грн. Молочні продукти цього року також додали в ціні. Так, за твердий сир (300 г) заплатимо 176 грн (+19%), а пачка масла вершкового (200 г) – 118 грн (+14%).

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 473 грн – на 5% менше вартості минулого року. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 29 грн (-58%), гриби печериці (1 кг) – 140 грн (-11%), перець солодкий (0,5 кг) – 128 грн (+29%), огірки свіжі (0,5 кг) – 49 грн (-11%), помідори свіжі (1 кг) – 127 грн (+6%).

Фрукти на святковому столі обійдуться у 200 грн (зниження вартості на 22%). За 2 кг мандаринів сплатимо 116 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, 62 грн, 1 лимон (200 г) – 22 грн.

Батон білого хліба коштуватиме 35 грн (+25%). Шоколадні цукерки – в середньому 326 грн за 1 кг (+16%).

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 239 грн. Трохи більше – 278 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5-річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 14% та 6%.

Щодо безалкогольних напоїв, то вони обійдуться у 149 грн (зростання в ціні на 34%). За сік "Наш Сік" мультивітамін з м'якоттю 950 мл доведеться заплатити 61,90 грн (+57%), за напій "Кока-кола" (1,75 л) – 60,80 грн (+26%), за мінеральну воду "Моршинська" (1,5 л) – 26,38 грн (+14%).

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 813 грн. У залежності від виробника банка червоної ікри (100 г) обійдеться в середньому у 469 грн, а 180 г червоної риби – у 344 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами складе 4793 грн (+10,6%).

Науковці вважають, що зростання вартості новорічного столу зумовлене наслідками воєнних дій, зокрема значними втратами економіки й домогосподарств, скороченням виробництва, дефіцитом і подорожчанням пального, а також логістичними ускладненнями та загальною невизначеністю.

На тлі повномасштабного вторгнення додатковими чинниками подорожчання продуктів цього року стали зростання тарифів на електроенергію та цін на енергоносії. Водночас рекордні врожаї овочів дали змогу частково стримати зростання цін для споживачів.

Підвищення вартості новорічного столу у 2026 свідчить про збільшення витрат українців на харчування, тож більшість домогосподарств змушені будуть економити на традиційному святковому наборі продуктів, зауважили експерти - йдеться у повідомленні.

Довідково

Розрахунок вартості новорічного столу 2025 року зроблений Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 11 грудня 2025 року.

