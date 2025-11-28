Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА

Рішення щодо тривалості комендантської години напередодні Різдва Христового та Нового року у Києві прийматиме військове командування, проте наразі в Раді оборони міста питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та у ніч з 31 грудня на 1 січня не порушувалось. За практикою попередніх років та з урахуванням загроз наразі ні точкові, ні загальні зміни режиму комендантської години не плануються. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській державній адміністрації та Київській міській військовій адміністрації.

Рішення щодо тривалості комендантської години прийматиме військове командування, враховуючи поточну та прогнозовану безпекову ситуацію напередодні Різдва Христового та Нового року - повідомили в КМДА у відповідь на запит.

У КМДА нагадали, що, відповідно до наказу начальника КМВА, у місті Києві комендантська година триває із 00:00 до 5:00.

У цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях; переміщуватися транспортом без спецперепустки або пішки.

Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушники затримуватимуться та доставлятимуться до підрозділів Національної поліції України - зазначили в КМДА.

Речниця КМВА Катерина Поп в коментарі УНН повідомила, що "наразі питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та у ніч з 31 грудня на 1 січня не порушувалось. Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися".

Крім цього, за практикою попередніх років та з урахуванням загроз наразі ні точкові, ні загальні зміни режиму комендантської години не плануються - зазначила Поп.

За її словами, "враховуючи, що російські атаки на обʼєкти цивільної інфраструктури є постійними, а також з огляду на терористичний характер російської агресії, зміна режиму комендантської години несе додаткові безпекові ризики".

Потенційна шкода для киян від подібних рішень значно перевищуватиме суспільну важливість заходів під час свят - резюмувала Поп.

Нагадаємо

Рішення про встановлення головної новорічної ялинки та формат святкувань Київ ухвалить після консультацій із командуванням сил оборони столиці, з огляду на безпекову ситуацію. Кошти з міського бюджету на проведення свят чи встановлення ялинки цього року не передбачені.

Головну новорічну ялинку встановлять на Софійській площі, але місто не витрачатиме бюджетні кошти. Меценати візьмуть на себе всі витрати та відповідальність за локацію.