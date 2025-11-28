$42.190.11
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА

Київ • УНН

 • 278 перегляди

У Києві не планують скасовувати чи зменшувати комендантську годину на Різдво та Новий рік. Військове командування вирішуватиме тривалість, але наразі зміни не розглядаються через безпекові ризики.

Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА

Рішення щодо тривалості комендантської години напередодні Різдва Христового та Нового року у Києві прийматиме військове командування, проте наразі в Раді оборони міста питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та у ніч з 31 грудня на 1 січня не порушувалось. За практикою попередніх років та з урахуванням загроз наразі ні точкові, ні загальні зміни режиму комендантської години не плануються. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській державній адміністрації та Київській міській військовій адміністрації. 

Рішення щодо тривалості комендантської години прийматиме військове командування, враховуючи поточну та прогнозовану безпекову ситуацію напередодні Різдва Христового та Нового року 

- повідомили в КМДА у відповідь на запит. 

У КМДА нагадали, що, відповідно до наказу начальника КМВА, у місті Києві комендантська година триває із 00:00 до 5:00.

У цей час заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях; переміщуватися транспортом без спецперепустки або пішки. 

Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. За порушення вимог та обмежень дії комендантської години порушники затримуватимуться та доставлятимуться до підрозділів Національної поліції України 

- зазначили в КМДА. 

Речниця КМВА Катерина Поп в коментарі УНН повідомила, що "наразі питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та у ніч з 31 грудня на 1 січня не порушувалось. Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися". 

Крім цього, за практикою попередніх років та з урахуванням загроз наразі ні точкові, ні загальні зміни режиму комендантської години не плануються 

- зазначила Поп. 

За її словами, "враховуючи, що російські атаки на обʼєкти цивільної інфраструктури є постійними, а також з огляду на терористичний характер російської агресії, зміна режиму комендантської години несе додаткові безпекові ризики". 

Потенційна шкода для киян від подібних рішень значно перевищуватиме суспільну важливість заходів під час свят 

- резюмувала Поп. 

Нагадаємо 

Рішення про встановлення головної новорічної ялинки та формат святкувань Київ ухвалить після консультацій із командуванням сил оборони столиці, з огляду на безпекову ситуацію. Кошти з міського бюджету на проведення свят чи встановлення ялинки цього року не передбачені.

Головну новорічну ялинку встановлять на Софійській площі, але місто не витрачатиме бюджетні кошти. Меценати візьмуть на себе всі витрати та відповідальність за локацію.

Павло Башинський

