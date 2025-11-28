Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА

Решение о продолжительности комендантского часа накануне Рождества Христова и Нового года в Киеве будет принимать военное командование, однако пока в Совете обороны города вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25 декабря и в ночь с 31 декабря на 1 января не поднимался. По практике предыдущих лет и с учетом угроз пока ни точечные, ни общие изменения режима комендантского часа не планируются. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской государственной администрации и Киевской городской военной администрации.

Решение о продолжительности комендантского часа будет принимать военное командование, учитывая текущую и прогнозируемую ситуацию безопасности накануне Рождества Христова и Нового года - сообщили в КГГА в ответ на запрос.

В КГГА напомнили, что, согласно приказу начальника КГВА, в городе Киеве комендантский час длится с 00:00 до 5:00.

В это время запрещено находиться на улице и в общественных местах; перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушители будут задерживаться и доставляться в подразделения Национальной полиции Украины - отметили в КГГА.

Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в комментарии УНН сообщила, что "пока вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25 декабря и в ночь с 31 декабря на 1 января не поднимался. Соответствующие представления для рассмотрения на заседании Совета обороны не предоставлялись".

Кроме этого, по практике предыдущих лет и с учетом угроз пока ни точечные, ни общие изменения режима комендантского часа не планируются - отметила Поп.

По ее словам, "учитывая, что российские атаки на объекты гражданской инфраструктуры являются постоянными, а также ввиду террористического характера российской агрессии, изменение режима комендантского часа несет дополнительные риски безопасности".

Потенциальный вред для киевлян от подобных решений значительно превысит общественную важность мероприятий во время праздников - резюмировала Поп.

Напомним

Решение об установке главной новогодней елки и формате празднований Киев примет после консультаций с командованием сил обороны столицы, учитывая ситуацию безопасности. Средства из городского бюджета на проведение праздников или установку елки в этом году не предусмотрены.

Главную новогоднюю елку установят на Софийской площади, но город не будет тратить бюджетные средства. Меценаты возьмут на себя все расходы и ответственность за локацию.