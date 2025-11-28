Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
Киев • УНН
В Киеве не планируют отменять или уменьшать комендантский час на Рождество и Новый год. Военное командование будет решать продолжительность, но пока изменения не рассматриваются из-за рисков безопасности.
Решение о продолжительности комендантского часа накануне Рождества Христова и Нового года в Киеве будет принимать военное командование, однако пока в Совете обороны города вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25 декабря и в ночь с 31 декабря на 1 января не поднимался. По практике предыдущих лет и с учетом угроз пока ни точечные, ни общие изменения режима комендантского часа не планируются. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской государственной администрации и Киевской городской военной администрации.
Решение о продолжительности комендантского часа будет принимать военное командование, учитывая текущую и прогнозируемую ситуацию безопасности накануне Рождества Христова и Нового года
В КГГА напомнили, что, согласно приказу начальника КГВА, в городе Киеве комендантский час длится с 00:00 до 5:00.
В это время запрещено находиться на улице и в общественных местах; перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.
Выходить можно, только чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. За нарушение требований и ограничений действия комендантского часа нарушители будут задерживаться и доставляться в подразделения Национальной полиции Украины
Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в комментарии УНН сообщила, что "пока вопрос отмены или уменьшения комендантского часа в ночь на 25 декабря и в ночь с 31 декабря на 1 января не поднимался. Соответствующие представления для рассмотрения на заседании Совета обороны не предоставлялись".
Кроме этого, по практике предыдущих лет и с учетом угроз пока ни точечные, ни общие изменения режима комендантского часа не планируются
По ее словам, "учитывая, что российские атаки на объекты гражданской инфраструктуры являются постоянными, а также ввиду террористического характера российской агрессии, изменение режима комендантского часа несет дополнительные риски безопасности".
Потенциальный вред для киевлян от подобных решений значительно превысит общественную важность мероприятий во время праздников
Напомним
Решение об установке главной новогодней елки и формате празднований Киев примет после консультаций с командованием сил обороны столицы, учитывая ситуацию безопасности. Средства из городского бюджета на проведение праздников или установку елки в этом году не предусмотрены.
Главную новогоднюю елку установят на Софийской площади, но город не будет тратить бюджетные средства. Меценаты возьмут на себя все расходы и ответственность за локацию.