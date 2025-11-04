ukenru
17:53 • 292 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 3274 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 11303 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 22826 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 23377 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 17868 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17631 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15037 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 20997 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47061 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
1000 гривень зимової підтримки: в уряді розповіли про деталі програми4 листопада, 08:57 • 5662 перегляди
У Києві пацієнтка померла під час пластичної операції, хірургу повідомили про підозруPhoto4 листопада, 09:03 • 7118 перегляди
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 12360 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20677 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16495 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 22807 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 16501 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 23365 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 47058 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 44215 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кім Чен Ин
Анджей Дуда
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Ізраїль
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 2572 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13 • 20700 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 34417 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 30113 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 34190 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
TikTok

Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Головну новорічну ялинку встановлять на Софійській площі, але місто не витрачатиме бюджетні кошти. Меценати візьмуть на себе всі витрати та відповідальність за локацію.

Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі

Головну ялинку країни, за традицією, встановлять на столичній Софійській площі. Як повідомили у КМДА, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати, передає УНН.

Деталі

За даними КМДА, ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Вони ж беруть на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення.

Так, за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

Крім того, організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки.

Додамо

Підготовчі роботи, за даними КМДА, планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

Також Рада оборони рекомендує районним в м. Києві держадміністраціям та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.

Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення27.10.25, 13:47 • 65847 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ