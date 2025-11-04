Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
Київ • УНН
Головну новорічну ялинку встановлять на Софійській площі, але місто не витрачатиме бюджетні кошти. Меценати візьмуть на себе всі витрати та відповідальність за локацію.
Головну ялинку країни, за традицією, встановлять на столичній Софійській площі. Як повідомили у КМДА, місто не витрачатиме бюджетні гроші на різдвяно-новорічну локацію – це візьмуть на себе меценати, передає УНН.
Деталі
За даними КМДА, ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Вони ж беруть на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов’язане ресурсне та фінансове забезпечення.
Так, за погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невелику ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.
Крім того, організаторів зобов’язали дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки.
Додамо
Підготовчі роботи, за даними КМДА, планують розпочати з 8 листопада. Сама локація традиційно почне працювати у День святого Миколая – 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.
Також Рада оборони рекомендує районним в м. Києві держадміністраціям та іншим суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.
