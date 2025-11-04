С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
Киев • УНН
Главную новогоднюю елку установят на Софийской площади, но город не будет тратить бюджетные средства. Меценаты возьмут на себя все расходы и ответственность за локацию.
Главную елку страны, по традиции, установят на столичной Софийской площади. Как сообщили в КГГА, город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты, передает УНН.
Детали
По данным КГГА, инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Они же берут на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение.
Так, по согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.
Кроме того, организаторов обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и мер безопасности.
Добавим
Подготовительные работы, по данным КГГА, планируют начать с 8 ноября. Сама локация традиционно начнет работать в День святого Николая – 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.
Также Совет обороны рекомендует районным в г. Киеве госадминистрациям и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.
