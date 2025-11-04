ukenru
18:53 • 1002 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 6426 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 10625 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 11445 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 15506 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 29094 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 27566 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18515 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 17835 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15198 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади

Киев • УНН

 • 10651 просмотра

Главную новогоднюю елку установят на Софийской площади, но город не будет тратить бюджетные средства. Меценаты возьмут на себя все расходы и ответственность за локацию.

С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади

Главную елку страны, по традиции, установят на столичной Софийской площади. Как сообщили в КГГА, город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию – это возьмут на себя меценаты, передает УНН.

Детали

По данным КГГА, инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Они же берут на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение.

Так, по согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.

Кроме того, организаторов обязали соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и мер безопасности.

Добавим

Подготовительные работы, по данным КГГА, планируют начать с 8 ноября. Сама локация традиционно начнет работать в День святого Николая – 6 декабря 2025 года. Отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.

Также Совет обороны рекомендует районным в г. Киеве госадминистрациям и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года.

Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение27.10.25, 13:47 • 65847 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКиев
