Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 6812 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 14086 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 17161 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 27813 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 39139 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 31514 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 57656 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37628 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36436 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46938 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
74%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атаки рф на Європу: що стоїть за прольотом дронів над французькою базою атомних субмарин - аналіз ISW6 грудня, 03:03 • 13364 перегляди
"Ти навіть не в грі": радник путіна відреагував на "недовіру" Мерца до посередництва США у мирних переговорахPhoto6 грудня, 03:34 • 19215 перегляди
Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів6 грудня, 04:30 • 5128 перегляди
Удар по Запоріжжю: поранено четверо людей6 грудня, 05:11 • 4516 перегляди
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога6 грудня, 05:38 • 3492 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 212 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 26243 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 41675 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 57656 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 51988 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ігор Клименко
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 23331 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 31667 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 33801 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 47743 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 47011 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення

Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Патрульна поліція України рекомендує купувати новорічні ялинки лише на офіційних ярмарках, де дерева вирощуються спеціально для свят. Важливо перевіряти наявність чипів або етикеток на деревах та огорожу на території ярмарку.

Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради

З початком предсвятоого сезону в Україні офіційно почалися продажі новорічних ялинок. Патрульна поліція радить купувати лише ті дерева, які вирощують спеціально для зимових свят, передає УНН.

У патрульній поліції підкреслють, що купувати ялинки варто лише на офіційних ялинкових  ярмарках.

Якщо ви плануєте провести цей День святого Миколая за купівлею живої ялинки та прикрашанням цього новорічного дерева, то хочемо нагадати: купувати живі новорічні дерева варто тільки на офіційних ярмарках, для яких дерева спеціально вирощують на ялинкових фермах.На стихійних ринках хвойні дерева реалізовуються без документів та можуть бути шкідливими 

- йдеться у дописі.

Також, у дописі зібрано  перелік рекомендації, які треба обов’язково врахувати під час походу за ялинкою, аби бути впевненим, що ярмарок офіційний:

- всі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або упаковані етикетки;

- територія ярмарку обов'язково має бути обов'язково огороджена;

- локація повинна надати інформацію про суб'єкта підприємницької діяльності, який оплачує продаж, та режим роботи;

- має бути лінійка для виміру розміру новорічного дерева та оприлюднена вартість погонного метра.

До того ж, усі виявлені незаконно зрубані ялинки можна перевірити на спеціальному сайті: open.ukrforest.com.

Нагадаємо

Держекоінспекція розповіла, яка ялинка є найбільш екологічною. Це залежить від способу вирощування та подальшої утилізації.

Алла Кіосак

СуспільствоПублікації
Новий рік
Україна