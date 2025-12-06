Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы
Киев • УНН
Патрульная полиция Украины рекомендует покупать новогодние елки только на официальных ярмарках, где деревья выращиваются специально для праздников. Важно проверять наличие чипов или этикеток на деревьях и ограждение на территории ярмарки.
С началом предпраздничного сезона в Украине официально начались продажи новогодних елок. Патрульная полиция советует покупать только те деревья, которые выращивают специально для зимних праздников, передает УНН.
В патрульной полиции подчеркивают, что покупать елки стоит только на официальных елочных ярмарках.
Если вы планируете провести этот День святого Николая за покупкой живой елки и украшением этого новогоднего дерева, то хотим напомнить: покупать живые новогодние деревья стоит только на официальных ярмарках, для которых деревья специально выращивают на елочных фермах. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными
Также, в сообщении собран перечень рекомендаций, которые нужно обязательно учесть во время похода за елкой, чтобы быть уверенным, что ярмарка официальная:
- все елки, сосны и пихты должны быть чипированы или упакованы этикетки;
- территория ярмарки обязательно должна быть обязательно ограждена;
- локация должна предоставить информацию о субъекте предпринимательской деятельности, который оплачивает продажу, и режим работы;
- должна быть линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародована стоимость погонного метра.
К тому же, все выявленные незаконно срубленные елки можно проверить на специальном сайте: open.ukrforest.com.
