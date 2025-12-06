Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы

$42.180.00
49.230.00
ukenru
09:02 • 7254 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
07:49 • 14553 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 17559 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 28187 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 39428 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 31656 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 58000 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 37737 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36496 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 46987 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
74%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атаки РФ на Европу: что стоит за пролетом дронов над французской базой атомных субмарин - анализ ISW6 декабря, 03:03 • 13660 просмотра
"Ты даже не в игре": советник путина отреагировал на "недоверие" Мерца к посредничеству США в мирных переговорахPhoto6 декабря, 03:34 • 19518 просмотра
Укрзалізниця изменила движение пригородных поездов в Киевской области из-за обстрела инфраструктуры в Фастове: перечень рейсов6 декабря, 04:30 • 5516 просмотра
Удар по Запорожью: ранены четыре человека6 декабря, 05:11 • 4880 просмотра
Почти 1200 оккупантов и полтысячи БПЛА: Генштаб обновил потери врага6 декабря, 05:38 • 3842 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 844 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 26509 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 41912 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 58000 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 52195 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Рустем Умеров
Андрей Гнатов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Fastiv
Соединённые Штаты
Днепр
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 23461 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 31793 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 33924 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 47868 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 47123 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)
Отопление

Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Патрульная полиция Украины рекомендует покупать новогодние елки только на официальных ярмарках, где деревья выращиваются специально для праздников. Важно проверять наличие чипов или этикеток на деревьях и ограждение на территории ярмарки.

Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы

С началом предпраздничного сезона в Украине официально начались продажи новогодних елок. Патрульная полиция советует покупать только те деревья, которые выращивают специально для зимних праздников, передает УНН.

В патрульной полиции подчеркивают, что покупать елки стоит только на официальных елочных ярмарках.

Если вы планируете провести этот День святого Николая за покупкой живой елки и украшением этого новогоднего дерева, то хотим напомнить: покупать живые новогодние деревья стоит только на официальных ярмарках, для которых деревья специально выращивают на елочных фермах. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными 

- говорится в сообщении.

Также, в сообщении собран  перечень рекомендаций, которые нужно обязательно учесть во время похода за елкой, чтобы быть уверенным, что ярмарка официальная:

- все елки, сосны и пихты должны быть чипированы или упакованы этикетки;

- территория ярмарки обязательно должна быть обязательно ограждена;

- локация должна предоставить информацию о субъекте предпринимательской деятельности, который оплачивает продажу, и режим работы;

- должна быть линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародована стоимость погонного метра.

К тому же, все выявленные незаконно срубленные елки можно проверить на специальном сайте: open.ukrforest.com.

Напомним

Госэкоинспекция рассказала, какая елка является наиболее экологичной. Это зависит от способа выращивания и дальнейшей утилизации.

Алла Киосак

Обществопубликации
Новый год
Украина