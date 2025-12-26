Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены

$41.930.22
Правоохранители расследуют по меньшей мере шесть уголовных производств в отношении частной клиники Odrex в Одессе. Дела касаются возможного мошенничества и ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками, что привело к смерти пациентов. Юристы объяснили, при каких обстоятельствах дела объединят в одно.

Правоохранительные органы расследуют по меньшей мере шесть уголовных производств по заявлениям родственников погибших пациентов и лиц, считающих себя пострадавшими от лечения в частной одесской клинике Odrex. Речь идет об уголовных производствах, открытых по факту возможного мошенничества, а также о возможном ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медработниками клиники, что привело к смерти пациента. Юристы, опрошенные УНН, отмечают, что уголовные производства против клиники могут быть объединены в одно масштабное дело.

От резонансной смерти до лавины заявлений

После смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года лечился в Odrex и умер в клинике 27 октября, стало известно об открытии уголовного производства. Двум врачам, а именно заведующему хирургическим отделением Виталию Русакову и врачу-онкологу Марине Белоцерковской сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 140 УКУ (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработниками клиники, что привело к смерти пациента). Следствие считает, что медики допустили критические ошибки, приведшие к смерти пациента.

В частности, по данным УНН, больному не назначили антибиотикотерапию после операции и игнорировали симптомы сепсиса.

После этого начали появляться публичные истории других родственников жертв "Одрекса" и пострадавших пациентов. Кроме того, что они публично рассказали о последствиях лечения в частной клинике, пострадавшие еще и обратились в правоохранительные органы. По данным УНН, уже открыто по меньшей мере 5 уголовных производств по годовым частям ст. 190 УКУ (мошенничество). Часть из дел касается уже нового юридического лица, на которое переоформили клинику после смерти в ней известного бизнесмена.

В заявлениях пострадавших преимущественно говорится о введении их в заблуждение работниками клиники относительно шансов на выздоровление, навязывании дорогих противопоказанных процедур и операций, а также завладении значительными суммами средств.

Кто и когда принимает решение об объединении дел

Бывший первый заместитель директора Государственного бюро расследования Александр Бабиков в комментарии УНН пояснил, что решение об объединении уголовных производств принимает исключительно прокурор.

Решение об объединении уголовных производств принимается прокурором… А во-вторых, вопрос сложный, и он зависит от того, насколько эти разные эпизоды относительно одного предприятия, одного круга лиц, связаны между собой. Почему? Потому что, с одной стороны, уголовное производство, в котором можно объединить все эпизоды, будет более объективно освещать картину тех событий, которые произошли, роль каждого из соучастников уголовного правонарушения. Но, с другой стороны, большой круг участников уголовного производства, на самом деле потерпевших, может привести к тому, что дело будет громоздким, и из-за большого количества людей суд не сможет его эффективно рассматривать

– отметил юрист.

По его словам, объединить могут и дела, открытые по другим статьям Уголовного кодекса, если они соединены по сути, например, одна и та же группа совершила различные уголовные правонарушения, квалифицируются по разным статьям, но они между собой связаны. В таком случае, по словам Бабикова, целесообразно их расследовать и рассматривать в одном производстве.

В то же время юрист отметил, что дела с большим количеством потерпевших расследовать сложнее, но есть случаи, когда это оправдано. "Если пострадавших больше, дело становится, скажем так, процессуально более сложным, потому что с потерпевшими необходимо также выполнять отдельные процессуальные действия", - отметил он.

Ключевой критерий – не клиника, а конкретные лица

Бывший заместитель Генерального прокурора, юрист Алексей Баганец в комментарии УНН пояснил, что само по себе большое количество заявлений или факт фигурирования одного медучреждения не является основанием для объединения дел.

"Закон четко говорит, если расследуется несколько уголовных производств, в отношении одних и тех же лиц, то, конечно, их надо объединять", – отметил Баганец.

По его словам, объединение производств при условии одинаковых фигурантов делает расследование более предметным и эффективным, а также значительно его облегчит. Это, в частности, уменьшает дублирование следственных действий, позволяет выстроить единую логику доказывания и соблюсти разумные сроки досудебного расследования.

Стоит отметить, что на фоне по меньшей мере шести открытых производств в отношении Odrex вопрос их возможного объединения выходит за рамки сугубо процессуальной дискуссии. От этого зависит, увидит ли следствие, а в дальнейшем и суд системность действий представителей клиники. Ибо в противном случае каждый эпизод так и останется изолированной историей.

Лилия Подоляк

