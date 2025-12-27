Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД

$41.930.22
26 декабря, 18:17 • 10917 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 27313 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 24024 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 30432 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 43631 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 26386 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20954 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19500 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21262 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 46233 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Популярные новости
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 15292 просмотра
Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда: Нетаньяху подписал историческую декларацию26 декабря, 18:03 • 3144 просмотра
Взрыв автобуса в Киеве: полиция выясняет обстоятельства инцидента26 декабря, 19:55 • 2966 просмотра
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно23:50 • 4476 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине00:49 • 2990 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 15302 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 27294 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 19535 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 43626 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 46233 просмотра
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 15305 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 10889 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 10985 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 12861 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 27537 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД

Киев • УНН

 • 362 просмотра

С марта 2025 года украинцы сгенерировали более 550 000 разрешений на зарегистрированное оружие через «Дію». Эта услуга является частью развития системы Единого реестра оружия, которая начала внедряться МВД в июне 2023 года.

Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД

С марта 2025 года украинцы через «Дію» сгенерировали более полумиллиона разрешений на зарегистрированное оружие. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

Более 550 000 разрешений на зарегистрированное оружие украинцы уже сгенерировали через «Дію». Услуга доступна с марта этого года

- говорится в сообщении.

Отмечается, что ее запуск стал очередным шагом в расширении возможностей для владельцев оружия и логическим развитием системы, работающей на основе Единого реестра оружия.

В ведомстве напомнили, что цифровые решения МВД начали внедряться еще в июне 2023 года. Именно тогда заработало «Единое окно для граждан», которое также демонстрирует ощутимые результаты:

  • Сформировано почти 190 000 выписок о наличии разрешительных документов
    • Подано более 12 000 заявлений на получение разрешений
      • Оформлено почти 2 500 договоров страхования владельцев оружия

        Напомним

        За год декларирования оружия 13 600 украинцев задекларировали более 15 000 единиц огнестрельного оружия и 8 миллионов боеприпасов. Сдано 398 единиц оружия, включая 171 автоматическое, и более 68 000 боеприпасов.

        Украина стала мировым лидером в цифровой трансформации государственного сектора26.12.25, 22:50 • 2038 просмотров

        Вита Зеленецкая

        ОбществоТехнологии
        Дія (сервис)
        Министерство внутренних дел Украины