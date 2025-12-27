Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД
Киев • УНН
С марта 2025 года украинцы сгенерировали более 550 000 разрешений на зарегистрированное оружие через «Дію». Эта услуга является частью развития системы Единого реестра оружия, которая начала внедряться МВД в июне 2023 года.
Отмечается, что ее запуск стал очередным шагом в расширении возможностей для владельцев оружия и логическим развитием системы, работающей на основе Единого реестра оружия.
В ведомстве напомнили, что цифровые решения МВД начали внедряться еще в июне 2023 года. Именно тогда заработало «Единое окно для граждан», которое также демонстрирует ощутимые результаты:
- Сформировано почти 190 000 выписок о наличии разрешительных документов
- Подано более 12 000 заявлений на получение разрешений
- Оформлено почти 2 500 договоров страхования владельцев оружия
За год декларирования оружия 13 600 украинцев задекларировали более 15 000 единиц огнестрельного оружия и 8 миллионов боеприпасов. Сдано 398 единиц оружия, включая 171 автоматическое, и более 68 000 боеприпасов.
