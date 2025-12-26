$41.930.22
18:17 • 5646 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 17307 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 18487 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 24784 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 39120 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 24889 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19788 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19087 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20899 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44629 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Украина стала мировым лидером в цифровой трансформации государственного сектора

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Украина получила статус мирового лидера в цифровой трансформации государственного сектора по результатам отчета GovTech Maturity Index 2025 от Всемирного банка. Страна вошла в группу A, что свидетельствует о наиболее развитых и эффективных решениях в сфере GovTech.

Украина стала мировым лидером в цифровой трансформации государственного сектора

Украина получила статус мирового лидера в цифровой трансформации государственного сектора по результатам отчета GovTech Maturity Index 2025 от Всемирного банка. Страна вошла в группу A, к которой относятся наиболее технологически развитые государства. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.

Подробности

GTMI оценивает цифровую зрелость правительств 198 стран мира, распределяя их на четыре группы - от A до D.

Пребывание в группе A означает, что Украина имеет наиболее развитые и эффективные решения в сфере GovTech

- сообщили в ведомстве.

Рейтинг формируется на основе среднего балла по четырем ключевым направлениям.

Украина продемонстрировала высокие результаты в каждом из них:

  • Базовые правительственные системы: облачные решения и совместимость реестров.
    • Предоставление онлайн-услуг: удобство и доступность сервисов для людей.
      • Цифровое участие граждан: инструменты электронной демократии и вовлечение людей в принятие решений.
        • Драйверы развития: институциональные механизмы, стратегии и инновационная среда.

          Ключевым фактором успеха, по данным министерства, стала экосистема "Дія", которая объединила простые и удобные сервисы для людей, реальное участие граждан в управлении страной и системные изменения в госсекторе, что позволило Украине подняться в "высшую лигу" цифровых государств и получить мировое признание.

          Напомним

          Книга мировых рекордов признала Дія.AI достижением в категориях "Впервые" и "Изобретения". Это первый в мире ИИ-ассистент, который предоставляет гражданам государственные услуги на национальном уровне.

          Вита Зеленецкая

          Технологии
          Техника
          Дія (сервис)
          Всемирный банк
          Украина