Украина стала мировым лидером в цифровой трансформации государственного сектора
Киев • УНН
Украина получила статус мирового лидера в цифровой трансформации государственного сектора по результатам отчета GovTech Maturity Index 2025 от Всемирного банка. Страна вошла в группу A, к которой относятся наиболее технологически развитые государства. Об этом информирует Министерство цифровой трансформации Украины, передает УНН.
Подробности
GTMI оценивает цифровую зрелость правительств 198 стран мира, распределяя их на четыре группы - от A до D.
Пребывание в группе A означает, что Украина имеет наиболее развитые и эффективные решения в сфере GovTech
Рейтинг формируется на основе среднего балла по четырем ключевым направлениям.
Украина продемонстрировала высокие результаты в каждом из них:
- Базовые правительственные системы: облачные решения и совместимость реестров.
- Предоставление онлайн-услуг: удобство и доступность сервисов для людей.
- Цифровое участие граждан: инструменты электронной демократии и вовлечение людей в принятие решений.
- Драйверы развития: институциональные механизмы, стратегии и инновационная среда.
Ключевым фактором успеха, по данным министерства, стала экосистема "Дія", которая объединила простые и удобные сервисы для людей, реальное участие граждан в управлении страной и системные изменения в госсекторе, что позволило Украине подняться в "высшую лигу" цифровых государств и получить мировое признание.
Напомним
Книга мировых рекордов признала Дія.AI достижением в категориях "Впервые" и "Изобретения". Это первый в мире ИИ-ассистент, который предоставляет гражданам государственные услуги на национальном уровне.
