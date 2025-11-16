Цифровизация игорного бизнеса, е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд: Минцифры анонсировало запуск новых цифровых услуг
Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации анонсировало новые проекты, включая е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд и цифровизацию игорного бизнеса. Также планируется запуск пилота 5G и Direct to Cell для улучшения качества связи.
Министерство цифровой трансформации анонсировало запуск нескольких новых проектов в рамках диджитализации. Об этом сообщил глава ведомства, первый вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским обсуждалась цифровизация государственных услуг и развитие приоритетных проектов Минцифры.
В следующем году готовим еще больше цифровых услуг, чтобы каждый украинец мог взаимодействовать с государством быстро, удобно, прозрачно. Параллельно оптимизируем работу ЦПАУ, чтобы даже в самых сложных условиях государство оставалось рядом и предоставляло услуги быстро и с комфортом
Он также рассказал, что в работе находятся важные для государства антикоррупционные проекты: е-Акциз, е-Нотариат, е-Суд и цифровизация игорного бизнеса.
Уже в следующем году будут первые результаты реформ. Развиваем телеком-сферу. Строим устойчивость сетей, чтобы украинцы оставались на связи даже во время блэкаутов. Параллельно готовим запуск пилота 5G и Direct to Cell, чтобы обеспечить еще лучшее качество связи и интернета
Он добавил, что благодаря сервису Дія.City идет развитие цифровой экономики. Так, с момента создания резиденты уже уплатили около 55 миллиардов гривен налогов.
Напомним
В конце октября Министерство цифровой трансформации запустило Базовую социальную помощь, которую можно оформить через приложение "Дія". Это новая государственная программа поддержки семей в сложных жизненных обстоятельствах, которая объединяет несколько видов выплат в одну.
