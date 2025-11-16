Цифровізація грального бізнесу, е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд: Мінцифри анонсувало запуск нових цифрових послуг
Київ • УНН
Міністерство цифрової трансформації анонсувало нові проєкти, включаючи е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та цифровізацію грального бізнесу. Також планується запуск пілоту 5G та Direct to Cell для покращення якості зв'язку.
Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск кількох нових проєктів у рамках діджиталізації. Про це повідомив очільник відомства, перший віце-прем’єр-міністр України Михайло Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським обговорювалася цифровізація державних послуг та розвиток пріоритетних проєктів Мінцифри.
Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро. Паралельно оптимізуємо роботу ЦНАПів, щоб навіть у найскладніших умовах держава залишалась поруч і надавала послуги швидко та з комфортом
Він також розповів, що у роботі перебувають важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та цифровізація грального бізнесу.
Уже наступного року будуть перші результати реформ. Розвиваємо телеком-сферу. Будуємо стійкість мереж, щоб українці залишалися на звʼязку навіть під час блекаутів. Паралельно готуємо запуск пілоту 5G та Direct to Cell, щоб забезпечити ще кращу якість звʼязку та інтернету
Він додав, що завдяки сервісу Дія.City йде розвивиток цифрової економіки. Так, з моменту створення резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків.
Нагадаємо
Наприкінці жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило Базову соціальну допомогу, яку можна оформити через додаток "Дія". Це нова державна програма підтримки родин у складних життєвих обставинах, яка об'єднує кілька видів виплат в одну.
