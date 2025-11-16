Цифровізація грального бізнесу, е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд: Мінцифри анонсувало запуск нових цифрових послуг

Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск кількох нових проєктів у рамках діджиталізації. Про це повідомив очільник відомства, перший віце-прем’єр-міністр України Михайло Федоров, інформує УНН.

За його словами, під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським обговорювалася цифровізація державних послуг та розвиток пріоритетних проєктів Мінцифри.

Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро. Паралельно оптимізуємо роботу ЦНАПів, щоб навіть у найскладніших умовах держава залишалась поруч і надавала послуги швидко та з комфортом

Він також розповів, що у роботі перебувають важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд та цифровізація грального бізнесу.

Уже наступного року будуть перші результати реформ. Розвиваємо телеком-сферу. Будуємо стійкість мереж, щоб українці залишалися на звʼязку навіть під час блекаутів. Паралельно готуємо запуск пілоту 5G та Direct to Cell, щоб забезпечити ще кращу якість звʼязку та інтернету