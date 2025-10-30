Мінцифри запустило Базову соціальну допомогу: як оформити через "Дію"

$42.080.01
48.980.00
ukenru
13:07 • 11018 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
11:00 • 33044 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 24042 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 22652 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27051 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 18573 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
30 жовтня, 06:13 • 22488 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 28303 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 45127 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 45170 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго30 жовтня, 06:35 • 27258 перегляди
Масована атака БПЛА на росію 30 жовтня: уражено інфраструктуру, у москві затримали авіарейсиPhoto30 жовтня, 07:25 • 11115 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго30 жовтня, 08:17 • 24738 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 36128 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 20099 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 11:42 • 20182 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 33015 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 36213 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 104012 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 93247 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 35458 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 42621 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 66807 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 70752 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 51629 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
TikTok

Мінцифри запустило Базову соціальну допомогу: як оформити через "Дію"

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Міністерство цифрової трансформації України запустило Базову соціальну допомогу, яку можна оформити через додаток "Дія". Заступниця голови відомства Валерія Коваль пояснила, що це нова державна програма підтримки родин у складних життєвих обставинах, яка об'єднує кілька видів виплат в одну.

Мінцифри запустило Базову соціальну допомогу: як оформити через "Дію"

Міністерство цифрової трансформації України запустило Базову соціальну допомогу: її можна оформити через додаток "Дія". Заступниця голови відомства Валерія Коваль відповіла на ключові питання щодо цієї послуги, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Міністерства.

Деталі

Як зазначила Коваль, базова соціальна допомога - це нова державна програма підтримки родин у складних життєвих обставинах. Якщо раніше для того, щоб отримати підтримку, потрібно було подавати до п’яти різних заяв, збирати папери та ходити по установах, а за кожним видом підтримки надходила окрема виплата, то тепер все можна зробити через додаток "Дія".

Заяву про отримання однієї базової соціальної допомоги замість кількох окремих виплат можуть подати сім'ї, які вже отримують:

  • державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;
    • допомогу на дітей одиноким матерям;
      • допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях (ця категорія може подати заяву тільки в Пенсійному Фонді України).

        Водночас базова соціальна допомога не призначається в наступних випадках:

        • якщо у сім’ї є працездатні особи (від 18 років), які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці;
          • якщо хтось із членів сім’ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 гривень (за винятком витрат на медичні, освітні та комунальні послуги);
            • якщо на банківських рахунках сім’ї є більше ніж 100 000 гривень або облігації на цю ж суму;
              • якщо у власності сім’ї є друга квартира або будинок (окрім певних винятків, таких як житло на територіях бойових дій або зруйноване через війну);
                • якщо у сім’ї є більше ніж один автомобіль, якому менш як 15 років (окрім мопеда і причепа).

                  Заяву у "Дії" можна подати, виконавши наступні умови:

                  • Оновити застосунок Дія та авторизуватися;
                    • Перейти у розділ - Сервіси - Допомога від держави - Базова соціальна допомога;
                      • Натиснути «Отримати допомогу»;
                        • Дочекатися сповіщення з розрахунком щомісячної суми;
                          • Якщо все влаштовує, натиснути «Подати заяву» та обрати «Дія.Картку»;
                            • Перевірити заяву й підтвердити, що відмовляйтеся від інших видів допомоги - вони об’єднаються в одну виплату;
                              • Підписати заяву «Дія.Підписом» та надіслати запрошення для підпису повнолітнім членам родини. Коли всі підписи зібрані - заява відправиться автоматично;
                                • Після схвалення заяви ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

                                  Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат22.09.25, 14:53 • 48272 перегляди

                                  Євген Устименко

                                  СуспільствоЕкономікаТехнології
                                  Державний бюджет
                                  Банківська картка
                                  Війна в Україні
                                  Пенсійний фонд України