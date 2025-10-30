Минцифры запустило Базовую социальную помощь: как оформить через "Дію"

Министерство цифровой трансформации Украины запустило Базовую социальную помощь: ее можно оформить через приложение "Дія". Заместитель главы ведомства Валерия Коваль ответила на ключевые вопросы относительно этой услуги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства.

Детали

Как отметила Коваль, базовая социальная помощь - это новая государственная программа поддержки семей в сложных жизненных обстоятельствах. Если раньше для того, чтобы получить поддержку, нужно было подавать до пяти разных заявлений, собирать бумаги и ходить по учреждениям, а по каждому виду поддержки поступала отдельная выплата, то теперь все можно сделать через приложение "Дія".

Заявление о получении одной базовой социальной помощи вместо нескольких отдельных выплат могут подать семьи, которые уже получают:

государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях (эта категория может подать заявление только в Пенсионном Фонде Украины).

В то же время базовая социальная помощь не назначается в следующих случаях:

если в семье есть трудоспособные лица (от 18 лет), которые не работают, не учатся, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не состоят на учете в центре занятости более 3 месяцев;

если кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму более 100 000 гривен (за исключением расходов на медицинские, образовательные и коммунальные услуги);

если на банковских счетах семьи есть более 100 000 гривен или облигации на эту же сумму;

если в собственности семьи есть вторая квартира или дом (кроме определенных исключений, таких как жилье на территориях боевых действий или разрушенное из-за войны);

если в семье есть более одного автомобиля, которому менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Заявление в "Дії" можно подать, выполнив следующие условия:

Обновить приложение Дія и авторизоваться;

Перейти в раздел - Сервисы - Помощь от государства - Базовая социальная помощь;

Нажать «Получить помощь»;

Дождаться уведомления с расчетом ежемесячной суммы;

Если все устраивает, нажать «Подать заявление» и выбрать «Дія.Картку»;

Проверить заявление и подтвердить, что отказываетесь от других видов помощи - они объединятся в одну выплату;

Подписать заявление «Дія.Підписом» и отправить приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи. Когда все подписи собраны - заявление отправится автоматически;

После одобрения заявления вы получите уведомление о назначении помощи.

Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат