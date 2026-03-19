Экс-глава контртеррористического центра США раскритиковал ликвидацию лидера Ирана
Киев • УНН
Джо Кент заявил Такеру Карлсону, что ликвидация Хаменеи ухудшила ситуацию. По его мнению, погибший лидер сдерживал развитие ядерной программы страны.
Бывший глава Контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что убийство верховного лидера Ирана было ошибкой. Такую позицию он озвучил в интервью журналисту Такеру Карлсону, передает BBC, пишет УНН.
Детали
По его словам, операция США и Израиля, в результате которой 28 февраля погиб аятолла Али Хаменеи, лишь ухудшила ситуацию.
Это последнее, что мы должны были делать
Он добавил, что иранский лидер сдерживал развитие ядерной программы страны и не допускал получения ядерного оружия.
Кент также предупредил, что ликвидация Хаменеи могла привести к консолидации общества вокруг власти и усилению радикальных настроений.
После гибели аятоллы новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи. По словам Кента, именно такой сценарий был прогнозируемым и может привести к дальнейшему обострению ситуации.
