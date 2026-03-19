Экс-глава контртеррористического центра США раскритиковал ликвидацию лидера Ирана

Фото: AP

Бывший глава Контртеррористического центра США Джо Кент заявил, что убийство верховного лидера Ирана было ошибкой. Такую позицию он озвучил в интервью журналисту Такеру Карлсону, передает BBC, пишет УНН.

Детали

По его словам, операция США и Израиля, в результате которой 28 февраля погиб аятолла Али Хаменеи, лишь ухудшила ситуацию.

Это последнее, что мы должны были делать – заявил Кент.

Он добавил, что иранский лидер сдерживал развитие ядерной программы страны и не допускал получения ядерного оружия.

Кент также предупредил, что ликвидация Хаменеи могла привести к консолидации общества вокруг власти и усилению радикальных настроений.

После гибели аятоллы новым верховным лидером Ирана стал его сын Моджтаба Хаменеи. По словам Кента, именно такой сценарий был прогнозируемым и может привести к дальнейшему обострению ситуации.

Новый лидер Ирана жив "в какой-то форме" - Трамп