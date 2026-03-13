Новый лидер Ирана жив "в какой-то форме" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, чей отец, бывший верховный лидер Али Хаменеи, который был убит в первый день войны США и Израиля против Ирана, жив, но "ранен". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Я думаю, что он, вероятно, жив. Я думаю, что он ранен, но, вероятно, жив в какой-то форме, знаете - сказал Трамп в интервью программе «The Brian Kilmeade Show» на канале Fox News.

В то же время иранский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил Reuters, что новоназначенный верховный лидер получил легкие ранения, но продолжает выполнять свои обязанности.

Контекст

Новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи получил ранения во время атаки США и Израиля. Лидер находится в сознании и скрывается в защищенном месте с ограниченной связью.

Он также пообещал атаковать базы США и требует компенсаций от Израиля.

В то же время иранские СМИ сообщили, что вдова предыдущего главы Ирана Али Хаменеи - жива.

Напомним

Корпус стражей исламской революции окончательно утвердил кандидатуру Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера Ирана, рассматривая его как лояльную фигуру для продолжения жесткого политического курса.