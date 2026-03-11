$43.860.0351.040.33
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Новий верховний лідер Ірану був поранений на початку війни - NYT

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Моджтаба Хаменеї отримав поранення під час атаки США та Ізраїлю. Лідер перебуває у свідомості та переховується в захищеному місці з обмеженим зв'язком.

Новий верховний лідер Ірану був поранений на початку війни - NYT

Нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї було поранено на початку війни, з посиланням на іранських та ізраїльських офіційних осіб повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Через три дні після того, як Моджтабу Хаменеї проголосили наступником свого вбитого батька на посаді верховного лідера Ірану, він не з'являвся на відео чи публіці, а також не робив жодних письмових заяв. 

"Однією з причин є побоювання, що будь-який зв'язок може розкрити його місцезнаходження і наразити його на небезпеку", заявили три іранські чиновники, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатну тему в Ірані.

"Але ще одним фактором є те, що 56-річний Хаменеї був поранений у перший день атаки Ізраїлю та США", сказали вони.

Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану саме за протекції КВІР11.03.26, 04:55 • 4074 перегляди

Три іранські чиновники заявили, що за останні два дні високопосадовці в уряді повідомили їм, що "Хаменеї отримав поранення, у тому числі в ноги, але перебуває у свідомості і ховається в місці, що добре охороняється, з обмеженим зв'язком".

Два ізраїльські військові чиновники заявили, що "інформація, зібрана Ізраїлем, також привела оборонне відомство до висновку про те, що Хаменеї отримав поранення ніг 28 лютого, - такого висновку вони дійшли ще до того, як його було обрано новим верховним лідером у неділю".

Повні обставини та рівень поранень пана Хаменеї залишаються неясними.

Його батька, аятола Алі Хаменеї, було вбито внаслідок ізраїльських авіаударів по комплексу будівель керівництва у центрі Тегерана також 28 лютого. Мати, дружина та син нового верховного лідера, а також кілька високопосадовців з міністерства оборони також загинули внаслідок цієї атаки.

Одним із натяків на стан Хаменеї стали згадки на державному телебаченні та державному інформаційному агентстві IRNA, де його назвали верховним лідером "пораненим ветераном війни". Також у заяві впливової урядової релігійної благодійної організації "Коміте Емдад" (Komiteh Emdad), яка вітає Хаменеї, його назвали "джанбаз джанг" (janbaz jang) - перським терміном, що означає ветерана, пораненого на війні.

У вівторок місцеві іранські ЗМІ запитали Есмаїла Багаї, прессекретаря Міністерства закордонних справ Ірану, чи прийняв Хаменеї на себе нові обов'язки як головний релігійний і політичний діяч країни і головнокомандувач збройних сил. Багаї не став відповідати на запитання прямо і сказав: "Ті, хто мав отримати послання, отримали його".

Хаменеї залишається загадковою фігурою. Він рідко, якщо взагалі колись, виступав із публічними промовами чи відвідував громадські заходи. Іранські ЗМІ почали розповсюджувати півхвилинне відео, яке містить лише фотографії Хаменеї та коротку біографію.

У п'ятницю, коли стало відомо, що Хаменеї є головним претендентом на посаду наступника, ізраїльські винищувачі скинули бомби, здатні пробити бункери, на будівлі кабінету і житлового комплексу верховного лідера, що залишилися, зруйнувавши їх вщент, як показали супутникові знімки, пише видання.

Ізраїль назвав ціллю для знищення будь-якого нового лідера Ірану після смерті Хаменеї04.03.26, 09:49 • 6436 переглядiв

Іранські офіційні особи заявили, що, на їхню думку, метою ударів був Хаменеї, але його там не було. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив у повідомленні у соціальних мережах, що будь-який наступник аятоли Хаменеї стане ціллю. Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений сходженням Хаменеї, але відмовився коментувати, чи планують США спробувати його вбити.

В Ірані Хаменеї може фізично перебувати поза полем зору громадськості, але його обличчя вже є на великих банерах, встановлених навколо столиці Тегерана, та на гігантському муралі, на якому його покійний батько передає йому прапор Ірану, зазначає видання.

Хаменеї, який має тісні зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції, роками залишався впливовим гравцем у тіні, пише видання. Він координував питання безпеки та військові справи в офісі свого батька. Однак про його особистість або плани з управління Іраном відомо небагато, окрім його тісних зв'язків із КВІР та радикальною фракцією.

Прихильники уряду, тим часом, провели церемонії "присяги на вірність" Хаменеї на міських площах по всій країні, розмахуючи прапорами та тримаючи його фотографії.

Іранське керівництво офіційно об’єдналося навколо нового верховного лідера Моджтаби Хаменеї09.03.26, 09:27 • 4660 переглядiв

Юлія Шрамко

