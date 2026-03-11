$43.860.0351.040.33
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключение
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Новый верховный лидер Ирана был ранен в начале войны - NYT

Киев • УНН

 938 просмотра

Моджтаба Хаменеи получил ранения во время атаки США и Израиля. Лидер находится в сознании и скрывается в защищенном месте с ограниченной связью.

Новый верховный лидер Ирана был ранен в начале войны - NYT

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи был ранен в начале войны, со ссылкой на иранских и израильских официальных лиц сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Через три дня после того, как Моджтаба Хаменеи был провозглашен преемником своего убитого отца на посту верховного лидера Ирана, он не появлялся на видео или публично, а также не делал никаких письменных заявлений.

"Одной из причин являются опасения, что любая связь может раскрыть его местонахождение и подвергнуть его опасности", заявили три иранских чиновника, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатную тему в Иране.

"Но еще одним фактором является то, что 56-летний Хаменеи был ранен в первый день атаки Израиля и США", сказали они.

Три иранских чиновника заявили, что за последние два дня высокопоставленные чиновники в правительстве сообщили им, что "Хаменеи получил ранения, в том числе в ноги, но находится в сознании и скрывается в хорошо охраняемом месте, с ограниченной связью".

Два израильских военных чиновника заявили, что "информация, собранная Израилем, также привела оборонное ведомство к выводу о том, что Хаменеи получил ранения ног 28 февраля, - к такому выводу они пришли еще до того, как он был избран новым верховным лидером в воскресенье".

Полные обстоятельства и уровень ранений господина Хаменеи остаются неясными.

Его отец, аятолла Али Хаменеи, был убит в результате израильских авиаударов по комплексу зданий руководства в центре Тегерана также 28 февраля. Мать, жена и сын нового верховного лидера, а также несколько высокопоставленных чиновников из министерства обороны также погибли в результате этой атаки.

Одним из намеков на состояние Хаменеи стали упоминания на государственном телевидении и государственном информационном агентстве IRNA, где его назвали верховным лидером "раненым ветераном войны". Также в заявлении влиятельной правительственной религиозной благотворительной организации "Комите Эмдад" (Komiteh Emdad), которая приветствует Хаменеи, его назвали "джанбаз джанг" (janbaz jang) - персидским термином, означающим ветерана, раненого на войне.

Во вторник местные иранские СМИ спросили Эсмаила Багаи, пресс-секретаря Министерства иностранных дел Ирана, принял ли Хаменеи на себя новые обязанности как главный религиозный и политический деятель страны и главнокомандующий вооруженными силами. Багаи не стал отвечать на вопрос прямо и сказал: "Те, кто должен был получить послание, получили его".

Хаменеи остается загадочной фигурой. Он редко, если вообще когда-либо, выступал с публичными речами или посещал общественные мероприятия. Иранские СМИ начали распространять полуминутное видео, которое содержит только фотографии Хаменеи и краткую биографию.

В пятницу, когда стало известно, что Хаменеи является главным претендентом на пост преемника, израильские истребители сбросили бомбы, способные пробить бункеры, на оставшиеся здания кабинета и жилого комплекса верховного лидера, разрушив их до основания, как показали спутниковые снимки, пишет издание.

Иранские официальные лица заявили, что, по их мнению, целью ударов был Хаменеи, но его там не было. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в сообщении в социальных сетях, что любой преемник аятоллы Хаменеи станет целью. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен восхождением Хаменеи, но отказался комментировать, планируют ли США попытаться его убить.

В Иране Хаменеи может физически находиться вне поля зрения общественности, но его лицо уже есть на больших баннерах, установленных вокруг столицы Тегерана, и на гигантском мурале, на котором его покойный отец передает ему флаг Ирана, отмечает издание.

Хаменеи, который имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции, годами оставался влиятельным игроком в тени, пишет издание. Он координировал вопросы безопасности и военные дела в офисе своего отца. Однако о его личности или планах по управлению Ираном известно немного, кроме его тесных связей с КСИР и радикальной фракцией.

Сторонники правительства, тем временем, провели церемонии "присяги на верность" Хаменеи на городских площадях по всей стране, размахивая флагами и держа его фотографии.

Юлия Шрамко

