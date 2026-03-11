Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана именно по протекции КСИР

$43.900.1750.710.17
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 15801 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 51721 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 41548 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 29604 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 36150 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 31820 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 49692 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 58032 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 54027 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85823 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Иран начал минировать Ормузский пролив – СМИ10 марта, 19:37 • 8008 просмотра
Уолл-стрит ожидает следующего сигнала о продолжительности войны с Ираном, американские акции падают - СМИ10 марта, 20:35 • 5034 просмотра
Мировые цены на нефть упали на 11% после прогнозов Трампа по деэскалации с Ираном10 марта, 21:59 • 9320 просмотра
В США впервые за полвека построят масштабный нефтеперерабатывающий завод в Техасе10 марта, 22:34 • 10550 просмотра
Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны23:16 • 8370 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 23342 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 51713 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 41543 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 49689 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 58028 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 12219 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 14020 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 25002 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 31449 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 32191 просмотра
Дипломатка

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана именно по протекции КСИР

Киев • УНН

 • 1648 просмотра

КСИР утвердил сына Хаменеи новым лидером на фоне слухов о его ранении. Моджтаба хранит молчание после авиаударов, что усиливает роль Гвардии в стране.

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана именно по протекции КСИР
Фото: Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) окончательно утвердил кандидатуру Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера страны, рассматривая его как лояльную фигуру для продолжения жесткого политического курса. Выбор сына погибшего Али Хаменеи произошел на фоне сопротивления части духовенства и политических прагматиков, однако Гвардия, чье влияние значительно возросло с началом войны, быстро подавила оппозицию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Несмотря на официальное избрание, Моджтаба Хаменеи до сих пор не сделал ни одного публичного заявления, что вызывает серьезное беспокойство в иранском обществе. Его молчание длится уже более 48 часов после назначения, что происходит в условиях масштабного конфликта, унесшего жизни более тысячи иранцев. Отсутствие обращения к нации связывают не только с вопросами безопасности после убийства его отца 28 февраля, но и с возможным ранением самого Моджтабы во время американо-израильских авиаударов.

Мы обеспокоены тем, что доминирование Гвардейцев в системе окончательно подорвет базу поддержки республики. Новый лидер остается малоизвестной фигурой для народа, а его молчание в такой критический момент лишь усиливает ощущение нестабильности

– сообщил Reuters бывший источник в иранском правительстве.

Статус "раненого ветерана" и будущее режима

Слухи о неудовлетворительном состоянии здоровья нового главы Ирана косвенно подтвердило государственное телевидение, назвав его "джанбазом" – термином, который обычно используют для раненых ветеранов войны.

Если информация о ранении подтвердится, это может ограничить его способность к оперативному управлению государством и еще больше усилить роль КСИР в принятии стратегических решений. Ожидается, что при новом лидере Иран займет еще более агрессивную позицию на международной арене, что будет сопровождаться усилением внутренних репрессий против несогласных.

Трамп назвал "большой ошибкой" избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана09.03.26, 20:51 • 14334 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Reuters
Иран