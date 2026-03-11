Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана именно по протекции КСИР

Фото: Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) окончательно утвердил кандидатуру Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера страны, рассматривая его как лояльную фигуру для продолжения жесткого политического курса. Выбор сына погибшего Али Хаменеи произошел на фоне сопротивления части духовенства и политических прагматиков, однако Гвардия, чье влияние значительно возросло с началом войны, быстро подавила оппозицию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Несмотря на официальное избрание, Моджтаба Хаменеи до сих пор не сделал ни одного публичного заявления, что вызывает серьезное беспокойство в иранском обществе. Его молчание длится уже более 48 часов после назначения, что происходит в условиях масштабного конфликта, унесшего жизни более тысячи иранцев. Отсутствие обращения к нации связывают не только с вопросами безопасности после убийства его отца 28 февраля, но и с возможным ранением самого Моджтабы во время американо-израильских авиаударов.

Мы обеспокоены тем, что доминирование Гвардейцев в системе окончательно подорвет базу поддержки республики. Новый лидер остается малоизвестной фигурой для народа, а его молчание в такой критический момент лишь усиливает ощущение нестабильности – сообщил Reuters бывший источник в иранском правительстве.

Статус "раненого ветерана" и будущее режима

Слухи о неудовлетворительном состоянии здоровья нового главы Ирана косвенно подтвердило государственное телевидение, назвав его "джанбазом" – термином, который обычно используют для раненых ветеранов войны.

Если информация о ранении подтвердится, это может ограничить его способность к оперативному управлению государством и еще больше усилить роль КСИР в принятии стратегических решений. Ожидается, что при новом лидере Иран займет еще более агрессивную позицию на международной арене, что будет сопровождаться усилением внутренних репрессий против несогласных.

