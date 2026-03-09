Иранское руководство официально объединилось вокруг нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи

Военное и политическое руководство Ирана продемонстрировало консолидацию, выразив полную поддержку назначению Моджтабы Хаменеи на высший государственный пост. Этот шаг стал прямым ответом на заявления президента США Дональда Трампа, который ранее критиковал кандидатуру преемника убитого аятоллы и выражал желание влиять на процесс передачи власти в Тегеране. Об этом сообщает Aljazeera, пишет УНН.

Детали

Почти все ключевые органы безопасности и политические институты страны, включая КСИР, вооруженные силы, парламент и разведку, подтвердили верность новому лидеру.

В Иране избран новый Верховный лидер

Министр иностранных дел Аббас Арагчи в своем заявлении подчеркнул непоколебимость курса исламской революции и защиту национальных интересов. Такой уровень поддержки должен стать сигналом для внешних сил о том, что надежды на распад государственной системы после ликвидации предыдущего руководства не оправдались.

Ожидание публичного выступления преемника

Несмотря на официальное признание, Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике и не обращался к нации, что вызывает определенные вопросы среди иранской общественности. Эксперты связывают такую скрытность с критической ситуацией в стране и рисками для жизни нового лидера в условиях нестабильности.

Официальный Тегеран подчеркивает, что вопрос политического будущего является исключительно внутренним делом Ирана, и любое вмешательство иностранных государств считается недопустимым.

Напомним

Ранее Трамп уже заявил, что новый верховный лидер Ирана "не продержится долго", если иранская сторона сначала не получит американское одобрение.