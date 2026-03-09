$43.730.0850.540.36
Іранське керівництво офіційно об'єдналося навколо нового верховного лідера Моджтаби Хаменеї

Київ • УНН

 • 918 перегляди

Військове керівництво та КВІР підтримали Моджтабу Хаменеї як нового лідера. Тегеран відкинув втручання США після заяв Трампа про нелегітимність влади.

Іранське керівництво офіційно об’єдналося навколо нового верховного лідера Моджтаби Хаменеї

Військове та політичне керівництво Ірану продемонструвало консолідацію, висловивши повну підтримку призначенню Моджтаби Хаменеї на найвищу державну посаду. Цей крок став прямою відповіддю на заяви президента США Дональда Трампа, який раніше критикував кандидатуру наступника вбитого аятолли та висловлював бажання впливати на процес передачі влади в Тегерані. Про це повідомляє Aljazeera, пише УНН.

Деталі

Майже всі ключові органи безпеки та політичні інституції країни, включаючи КВІР, збройні сили, парламент та розвідку, підтвердили вірність новому лідеру.

В Ірані обрали нового Верховного лідера08.03.26, 23:42 • 4982 перегляди

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі у своїй заяві наголосив на непохитності курсу ісламської революції та захисті національних інтересів. Такий рівень підтримки має стати сигналом для зовнішніх сил про те, що надії на розпад державної системи після ліквідації попереднього керівництва не справдилися.

Очікування публічного виступу наступника

Попри офіційне визнання, Моджтаба Хаменеї досі не з’являвся на публіці та не звертався до нації, що викликає певні питання серед іранської громадськості. Експерти пов’язують таку скритність із критичною безпековою ситуацією в країні та ризиками для життя нового лідера в умовах нестабільності.

Офіційний Тегеран підкреслює, що питання політичного майбутнього є виключно внутрішньою справою Ірану, і будь-яке втручання іноземних держав вважається неприпустимим.

Нагадаємо

Раніше  Трамп уже заявив, що новий верховний лідер Ірану "не протримається довго", якщо іранська сторона спочатку не отримає американське схвалення.   

Степан Гафтко

Світ
Дональд Трамп
Тегеран
Іран