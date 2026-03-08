$43.810.0050.900.00
19:46 • 7086 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 19976 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 45068 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 29212 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 28654 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 26299 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 36981 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79655 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44083 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44248 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
В Ірані обрали нового Верховного лідера

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Сина Алі Хаменеї обрано новим главою Ірану. Дональд Трамп заявив, що лідер не протримається довго без схвалення США, а Нетаньяху закликав до повстання.

В Ірані обрали нового Верховного лідера

Сейєд Моджтаба Хаменеї обраний новим Верховним лідером Ірану. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що Сейєд Моджтаба Хаменеї є сином колишнього Верховного лідера Алі Хаменеї, є впливовою закулісною фігурою в Ірані, тісно пов'язаною з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та апаратом безпеки країни.

Тим часом президент США Дональд Трамп уже заявив, що новий верховний лідер Ірану "не протримається довго", якщо іранська сторона спочатку не отримає його схвалення.

"Йому доведеться отримати наше схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він довго не протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися до цього питання кожні 10 років, коли у нас немає такого президента, як я", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував у мережі X відеозвернення до громадян Ірану, закликавши їх повалити чинний режим. Виступ супроводжувався кадрами з натовпами людей, прапорами Ізраїлю та історичною іранською символікою – прапором із левом та сонцем.

Віткофф та Кушнер вирушать до Ізраїлю, обурившись занадто масштабними ударами по Ірану08.03.26, 22:27 • 2144 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Алі Хаменеї
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран