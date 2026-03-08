В Ірані обрали нового Верховного лідера
Київ • УНН
Сина Алі Хаменеї обрано новим главою Ірану. Дональд Трамп заявив, що лідер не протримається довго без схвалення США, а Нетаньяху закликав до повстання.
Сейєд Моджтаба Хаменеї обраний новим Верховним лідером Ірану. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.
Деталі
Зазначається, що Сейєд Моджтаба Хаменеї є сином колишнього Верховного лідера Алі Хаменеї, є впливовою закулісною фігурою в Ірані, тісно пов'язаною з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та апаратом безпеки країни.
Тим часом президент США Дональд Трамп уже заявив, що новий верховний лідер Ірану "не протримається довго", якщо іранська сторона спочатку не отримає його схвалення.
"Йому доведеться отримати наше схвалення. Якщо він не отримає нашого схвалення, він довго не протримається. Ми хочемо переконатися, що нам не доведеться повертатися до цього питання кожні 10 років, коли у нас немає такого президента, як я", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував у мережі X відеозвернення до громадян Ірану, закликавши їх повалити чинний режим. Виступ супроводжувався кадрами з натовпами людей, прапорами Ізраїлю та історичною іранською символікою – прапором із левом та сонцем.
Віткофф та Кушнер вирушать до Ізраїлю, обурившись занадто масштабними ударами по Ірану08.03.26, 22:27 • 2144 перегляди