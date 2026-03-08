Нетаньягу звернувся до іранського народу із закликом до повстання
Київ • УНН
Прем’єр Ізраїлю звернувся до іранців із закликом до повстання проти тиранії. Він прогнозує стратегічне партнерство після падіння чинного режиму.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував у мережі X відеозвернення до громадян Ірану, закликавши їх повалити чинний режим. Виступ супроводжувався кадрами з натовпами людей, прапорами Ізраїлю та історичною іранською символікою – прапором із левом та сонцем. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
У своєму зверненні Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль бачить своєю метою звільнення Ірану від "ярма тиранії". Він висловив переконання, що після падіння правлячого режиму обидві країни зможуть знову стати стратегічними партнерами.
Наступна фаза війни: Ізраїль атакував нафтосховища в Тегерані08.03.26, 04:36 • 12162 перегляди
Я вірю, що якщо ви встанете в момент істини, то недалекий той день, коли Ізраїль та Іран знову стануть сміливими друзями
Стратегічні цілі Ізраїлю
Ізраїльські політики вже неодноразово публічно заявляли про сподівання, що пряме військове зіткнення з Ісламською Республікою призведе до внутрішньої дестабілізації та краху теократичного правління в Тегерані.
На тлі успішних операцій проти військової та ядерної інфраструктури Ірану, звернення Нетаньягу розглядається як спроба посилити антиурядові настрої всередині країни. Водночас ситуація в самому Ірані залишається напруженою через кадрові перестановки у верхівці влади та постійні авіаудари по стратегічних об'єктах.
Син убитого аятоли ймовірно став новим верховним лідером Ірану – джерела08.03.26, 20:42 • 5454 перегляди