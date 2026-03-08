$43.810.0050.900.00
Син убитого аятоли ймовірно став новим верховним лідером Ірану – джерела

Київ • УНН

 • 2396 перегляди

Духовна рада Ірану обрала сина аятоли Алі Хаменеї наступником на тлі війни. США вимагають права голосу, а Ізраїль ліквідував голову військового офісу.

Син убитого аятоли ймовірно став новим верховним лідером Ірану – джерела

Духовна рада Ірану обрала сина аятоли Алі Хаменеї – Моджтабу – наступником свого батька. Про це у неділю повідомив член ради Хоссейналі Ешкеварі. Рішення про призначення нового очільника Ісламської Республіки ухвалили під час активної фази військових дій в Ірані. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Призначення Моджтаби Хаменеї має забезпечити стабільність режиму після загибелі його батька раніше під час конфлікту. За словами представників духовенства, результати голосування вже підбиті й незабаром будуть оприлюднені офіційно.

Ім’я Хаменеї продовжуватиме носити. Результати голосування відбулися і будуть оголошені найближчим часом

– заявив аятола Хоссейналі Ешкеварі у відео, поширеному іранськими медіа.

Реакція Вашингтона та ліквідація військового керівництва

Президент США Дональд Трамп у коментарі для ABC News підкреслив, що Вашингтон вимагає права голосу в цьому процесі. За його словами, без схвалення з боку США новий лідер не зможе довго утримувати владу.

Водночас Ізраїль продовжує операцію з ліквідації ключових фігур іранського режиму. Стало відомо, що під час суботнього удару було вбито Аболкасема Бабаяна – нещодавно призначеного керівника військового офісу верховного лідера. Ескалація конфлікту охоплює нові регіони, оскільки Тегеран продовжує атаки на інфраструктуру арабських країн Перської затоки.

