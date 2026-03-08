Син убитого аятоли ймовірно став новим верховним лідером Ірану – джерела
Духовна рада Ірану обрала сина аятоли Алі Хаменеї наступником на тлі війни. США вимагають права голосу, а Ізраїль ліквідував голову військового офісу.
Духовна рада Ірану обрала сина аятоли Алі Хаменеї – Моджтабу – наступником свого батька. Про це у неділю повідомив член ради Хоссейналі Ешкеварі. Рішення про призначення нового очільника Ісламської Республіки ухвалили під час активної фази військових дій в Ірані. Про це пише Reuters, повідомляє УНН.
Деталі
Призначення Моджтаби Хаменеї має забезпечити стабільність режиму після загибелі його батька раніше під час конфлікту. За словами представників духовенства, результати голосування вже підбиті й незабаром будуть оприлюднені офіційно.
Ім’я Хаменеї продовжуватиме носити. Результати голосування відбулися і будуть оголошені найближчим часом
Реакція Вашингтона та ліквідація військового керівництва
Президент США Дональд Трамп у коментарі для ABC News підкреслив, що Вашингтон вимагає права голосу в цьому процесі. За його словами, без схвалення з боку США новий лідер не зможе довго утримувати владу.
Водночас Ізраїль продовжує операцію з ліквідації ключових фігур іранського режиму. Стало відомо, що під час суботнього удару було вбито Аболкасема Бабаяна – нещодавно призначеного керівника військового офісу верховного лідера. Ескалація конфлікту охоплює нові регіони, оскільки Тегеран продовжує атаки на інфраструктуру арабських країн Перської затоки.
