Сын убитого аятоллы, вероятно, стал новым верховным лидером Ирана – источники
Духовный совет Ирана избрал сына аятоллы Али Хаменеи преемником на фоне войны. США требуют права голоса, а Израиль ликвидировал главу военного офиса.
Духовный совет Ирана избрал сына аятоллы Али Хаменеи – Моджтабу – преемником своего отца. Об этом в воскресенье сообщил член совета Хоссейнали Эшкевари. Решение о назначении нового главы Исламской Республики приняли во время активной фазы военных действий в Иране. Об этом пишет Reuters, сообщает УНН.
Детали
Назначение Моджтабы Хаменеи должно обеспечить стабильность режима после гибели его отца ранее во время конфликта. По словам представителей духовенства, результаты голосования уже подведены и вскоре будут обнародованы официально.
Имя Хаменеи будет продолжать носить. Результаты голосования состоялись и будут объявлены в ближайшее время
Реакция Вашингтона и ликвидация военного руководства
Президент США Дональд Трамп в комментарии для ABC News подчеркнул, что Вашингтон требует права голоса в этом процессе. По его словам, без одобрения со стороны США новый лидер не сможет долго удерживать власть.
В то же время Израиль продолжает операцию по ликвидации ключевых фигур иранского режима. Стало известно, что во время субботнего удара был убит Аболкасем Бабаян – недавно назначенный руководитель военного офиса верховного лидера. Эскалация конфликта охватывает новые регионы, поскольку Тегеран продолжает атаки на инфраструктуру арабских стран Персидского залива.
