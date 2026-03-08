В Иране тайно избрали нового верховного лидера страны - СМИ

$43.810.0050.900.00
12:28 • 6794 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
11:12 • 11889 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
08:41 • 14530 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
08:15 • 15760 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 32378 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 75291 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 42388 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 42348 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 58057 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60738 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
Россия перебрасывает элитные войска ВДВ и морпехов на южный фронт - ISW8 марта, 04:19 • 9102 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сожгли магистральный электровоз в российском БрянскеVideo8 марта, 05:45 • 10236 просмотра
Потери рф на 8 марта превысили 1,2 млн человек - ГенштабPhoto8 марта, 06:12 • 6722 просмотра
ЦАХАЛ уничтожил истребители F14 и системы ПВО в иранском Исфахане8 марта, 06:28 • 5596 просмотра
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен10:23 • 10870 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности12:28 • 6812 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 61840 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 68964 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 97781 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 62665 просмотра
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Сырский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo13:08 • 760 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 22257 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 25126 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 26563 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 27471 просмотра
Техника
Золото
Шахед-136
9К720 Искандер
Фильм

В Иране тайно избрали нового верховного лидера страны - СМИ

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Ассамблея экспертов Ирана определила преемника действующего лидера, но держит его имя в секрете. Причиной анонимности является угроза ударов со стороны США и Израиля.

В Иране тайно избрали нового верховного лидера страны - СМИ

В Иране согласовали кандидатуру нового верховного лидера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Mehr.

Детали

Это заявление прозвучало из уст аятоллы Сейеда Ахмада Алам-оль-Ходу. По его словам, выборы лидера состоялись и он был назначен. Член совета, аятолла Мохаммад-Мехди Мирбагери подтвердил, что ассамблея "сформировала решительное и единодушное мнение" и определила нового лидера.

Оба аятоллы не называют имя избранного верховного лидера. Ранее The New York Times сообщало, что иранские власти не объявляли имя нового верховного лидера из-за опасений, что он станет мишенью для американских и израильских военных.

Напомним

В субботу, 7 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по истребителям F14 в аэропорту иранского города Исфахан. Были уничтожены не только иранские истребители, но и системы обнаружения и системы противовоздушной обороны.

Евгений Устименко

Столкновения
Израиль
The New York Times
Армия обороны Израиля
Соединённые Штаты
Иран