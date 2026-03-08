В Иране тайно избрали нового верховного лидера страны - СМИ
Киев • УНН
Ассамблея экспертов Ирана определила преемника действующего лидера, но держит его имя в секрете. Причиной анонимности является угроза ударов со стороны США и Израиля.
В Иране согласовали кандидатуру нового верховного лидера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Mehr.
Детали
Это заявление прозвучало из уст аятоллы Сейеда Ахмада Алам-оль-Ходу. По его словам, выборы лидера состоялись и он был назначен. Член совета, аятолла Мохаммад-Мехди Мирбагери подтвердил, что ассамблея "сформировала решительное и единодушное мнение" и определила нового лидера.
Оба аятоллы не называют имя избранного верховного лидера. Ранее The New York Times сообщало, что иранские власти не объявляли имя нового верховного лидера из-за опасений, что он станет мишенью для американских и израильских военных.
Напомним
В субботу, 7 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по истребителям F14 в аэропорту иранского города Исфахан. Были уничтожены не только иранские истребители, но и системы обнаружения и системы противовоздушной обороны.