В Ірані таємно обрали нового верховного лідера країни - ЗМІ

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Асамблея експертів Ірану визначила наступника чинного лідера, але тримає його ім'я в секреті. Причиною анонімності є загроза ударів з боку США та Ізраїлю.

В Ірані таємно обрали нового верховного лідера країни - ЗМІ

У Ірані погодили кандидатуру нового верховного лідера. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Mehr.

Деталі

Ця заява пролунала з вуст аятоли Сейеда Ахмада Алам-оль-Ходу. За його словами, вибори лідера відбулися і він був призначений. Член ради, аятолла Мохаммад-Мехді Мірбагері підтвердив, що асамблея "сформувала рішучу і одностайну думку" і визначила нового лідера.

Обидва аятоли не називають ім'я обраного верховного лідера. Раніше The New York Times повідомляло, що іранська влада не оголошувала ім'я нового верховного лідера через побоювання, що він стане мішенню для американських та ізраїльських військових.

Нагадаємо

У суботу, 7 березня, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по винищувачах F14 в аеропорту іранського міста Ісфахан. Були знищені не лише іранські винищувачі, а й системи виявлення та системи протиповітряної оборони.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Сутички
Ізраїль
The New York Times
Армія оборони Ізраїлю
Сполучені Штати Америки
Іран