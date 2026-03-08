Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом к восстанию

$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 478 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
14:42 • 13400 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 38523 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 25579 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 25465 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 25042 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 36080 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 78924 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 43660 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 43776 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
0.8м/с
76%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен8 марта, 10:23 • 28474 просмотра
Украина против участия рф в Венецианской биеннале - совместное заявление МИД и Минэкономики8 марта, 10:51 • 12287 просмотра
ОАЭ впервые атаковали Иран - поврежден опреснительный завод8 марта, 11:40 • 14729 просмотра
Мощный взрыв на заводе "Точмаш" в Донецке уничтожил склад боеприпасов и БПЛАPhotoVideo8 марта, 11:51 • 6278 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 15466 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 38472 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 70899 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 76969 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 106141 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 69770 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Александр Сырский
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 15677 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 26672 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 29228 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 30325 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 31018 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Financial Times
Дипломатка
9К720 Искандер

Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом к восстанию

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Премьер Израиля обратился к иранцам с призывом к восстанию против тирании. Он прогнозирует стратегическое партнерство после падения действующего режима.

Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом к восстанию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к гражданам Ирана, призвав их свергнуть действующий режим. Выступление сопровождалось кадрами с толпами людей, флагами Израиля и исторической иранской символикой – флагом со львом и солнцем. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

В своем обращении Нетаньяху подчеркнул, что Израиль видит своей целью освобождение Ирана от "ига тирании". Он выразил убеждение, что после падения правящего режима обе страны смогут снова стать стратегическими партнерами.

Следующая фаза войны: Израиль атаковал нефтехранилища в Тегеране08.03.26, 04:36 • 12093 просмотра

Я верю, что если вы встанете в момент истины, то недалек тот день, когда Израиль и Иран снова станут смелыми друзьями

– заявил Нетаньяху в своем обращении.

Стратегические цели Израиля

Израильские политики уже неоднократно публично заявляли о надежде, что прямое военное столкновение с Исламской Республикой приведет к внутренней дестабилизации и краху теократического правления в Тегеране.

На фоне успешных операций против военной и ядерной инфраструктуры Ирана, обращение Нетаньяху рассматривается как попытка усилить антиправительственные настроения внутри страны. В то же время ситуация в самом Иране остается напряженной из-за кадровых перестановок в верхушке власти и постоянных авиаударов по стратегическим объектам.

Сын убитого аятоллы, вероятно, стал новым верховным лидером Ирана – источники08.03.26, 20:42 • 4766 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Иран