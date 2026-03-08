Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом к восстанию
Киев • УНН
Премьер Израиля обратился к иранцам с призывом к восстанию против тирании. Он прогнозирует стратегическое партнерство после падения действующего режима.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к гражданам Ирана, призвав их свергнуть действующий режим. Выступление сопровождалось кадрами с толпами людей, флагами Израиля и исторической иранской символикой – флагом со львом и солнцем. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
В своем обращении Нетаньяху подчеркнул, что Израиль видит своей целью освобождение Ирана от "ига тирании". Он выразил убеждение, что после падения правящего режима обе страны смогут снова стать стратегическими партнерами.
Следующая фаза войны: Израиль атаковал нефтехранилища в Тегеране08.03.26, 04:36 • 12093 просмотра
Я верю, что если вы встанете в момент истины, то недалек тот день, когда Израиль и Иран снова станут смелыми друзьями
Стратегические цели Израиля
Израильские политики уже неоднократно публично заявляли о надежде, что прямое военное столкновение с Исламской Республикой приведет к внутренней дестабилизации и краху теократического правления в Тегеране.
На фоне успешных операций против военной и ядерной инфраструктуры Ирана, обращение Нетаньяху рассматривается как попытка усилить антиправительственные настроения внутри страны. В то же время ситуация в самом Иране остается напряженной из-за кадровых перестановок в верхушке власти и постоянных авиаударов по стратегическим объектам.
Сын убитого аятоллы, вероятно, стал новым верховным лидером Ирана – источники08.03.26, 20:42 • 4766 просмотров