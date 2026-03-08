Нетаньяху обратился к иранскому народу с призывом к восстанию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к гражданам Ирана, призвав их свергнуть действующий режим. Выступление сопровождалось кадрами с толпами людей, флагами Израиля и исторической иранской символикой – флагом со львом и солнцем. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

В своем обращении Нетаньяху подчеркнул, что Израиль видит своей целью освобождение Ирана от "ига тирании". Он выразил убеждение, что после падения правящего режима обе страны смогут снова стать стратегическими партнерами.

Я верю, что если вы встанете в момент истины, то недалек тот день, когда Израиль и Иран снова станут смелыми друзьями