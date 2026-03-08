Следующая фаза войны: Израиль атаковал нефтехранилища в Тегеране

Израиль начал атаковать нефтехранилища в Иране в рамках следующего этапа войны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный израильский источник, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по информации израильских военных, в субботу вечером они нанесли удар по топливным объектам в Тегеране, которые поставляют топливо "различным потребителям, включая военные формирования в Иране".

Это значительный удар, который является дополнительным шагом в увеличении нанесения ущерба военной инфраструктуре иранского террористического режима - отметили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Тем временем на видео, обнародованном в сети, видно пламя и дым, поднимающиеся с нефтеперерабатывающего завода Шахран в Тегеране.

Напомним

Накануне Армия обороны Израиля начала новый этап военной операции, нанеся удары по ключевым объектам инфраструктуры в Тегеране.

