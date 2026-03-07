"Сегодня Иран получит очень сильный удар": Трамп пригрозил расширением списка иранских целей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может подвергнуться новым ударам, а список потенциальных целей может быть расширен. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

В своем сообщении Трамп заявил, что Иран, по его словам, "терпит поражение" под ударами США и Израиля и был вынужден пообещать соседним странам Ближнего Востока прекратить атаки.

Президент Ирана пообещал прекращение ударов по соседним странам Персидского залива, но с оговоркой

"Иран, которого сейчас жестко бьют, извинился перед своими соседями на Ближнем Востоке и пообещал больше не открывать по ним огонь. Это обещание они дали только из-за непрерывных атак США и Израиля", – написал Трамп.

Он также заявил, что Иран больше не является "задирой Ближнего Востока", а наоборот превратился в "лузера региона".

В то же время американский президент предупредил о возможном расширении списка целей.

Сегодня Иран получит очень сильный удар! Под серьезным рассмотрением полного уничтожения и неминуемой смерти находятся районы и группы людей, которые ранее даже не рассматривались как цели – заявил Трамп.

Трамп добавил, что эти решения могут быть приняты из-за, по его словам, "плохого поведения Ирана".

Напомним

Дональд Трамп приватно рассматривал развертывание ограниченного контингента войск в Иране. План предусматривает контроль над ураном и нефтяное сотрудничество с новой властью.