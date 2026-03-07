Трамп у приватному порядку розглядав можливість введення військ США в Іран - ЗМІ
Київ • УНН
Дональд Трамп приватно розглядав розгортання обмеженого контингенту військ в Ірані. План передбачає контроль над ураном та нафтову співпрацю з новою владою.
Президент США Дональд Трамп у приватному порядку виявляв серйозний інтерес до можливості розміщення американських наземних військ на території Ірану. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
За словами співрозмовників видання, ідеться не про масштабне вторгнення, а про обмежений контингент військових, який міг би виконувати конкретні стратегічні завдання.
Трамп обговорював таку можливість із радниками та представниками Республіканської партії поза межами Білого дому. Зокрема, під час цих розмов він описував своє бачення післявоєнного Ірану, де контроль над іранським ураном буде забезпечений, а США співпрацюватимуть із новою владою країни у сфері видобутку нафти.
Трамп розповів, яким хоче бачити нове керівництво Ірану06.03.26, 17:44 • 4842 перегляди
У Білому домі водночас поставилися скептично до цих повідомлень. Речниця адміністрації Керолайн Лівітт заявила, що публікація базується на припущеннях анонімних джерел, які не беруть участі у процесі ухвалення рішень з національної безпеки.
"Президент Трамп завжди зберігає всі варіанти відкритими, але будь-хто, хто намагається стверджувати, що він підтримує той чи інший сценарій, не має реального доступу до цих обговорень", – сказала вона.
Лише Трамп вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює" - Білий дім06.03.26, 20:55 • 6128 переглядiв
Публічно Трамп не виключав можливість використання американських наземних військ в Ірані, хоча наразі бойові дії обмежуються повітряною кампанією. Потенційне розгортання сухопутних сил може суттєво розширити масштаби війни та підвищити ризики для американських військових.
За даними Пентагону, з початку конфлікту шість американських військовослужбовців загинули та ще 18 отримали поранення внаслідок іранських контратак.
Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день - що відомо по країнах на ранок07.03.26, 09:46 • 2942 перегляди