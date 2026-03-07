Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день - що відомо по країнах на ранок

Минув тиждень з того часу, як США та Ізраїль розпочали війну з Іраном, спровокувавши масштабніший конфлікт на Близькому Сході, який, за попередженням ООН, може вийти з-під контролю, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Країни Перської затоки продовжують відбивати удари у відповідь Ірану, на тлі того, як конфлікт триває вже восьмий день. Ось що відомо про ситуацію на Близькому Сході в суботу вранці:

Саудівська Аравія: у суботу Саудівська Аравія перехопила та знищила 20 безпілотників, що наближалися до її великого нафтового родовища Шайба, - це частина п'яти окремих хвиль атак, здійснених з опівночі, згідно з заявою Міністерства оборони королівства. Було знищено три ракети, запущені у бік авіабази принца Султана, а також безпілотник на схід від столиці Ер-Ріяда, додало міністерство;

Об'єднані Арабські Емірати: системи ППО відреагували на ракетну загрозу близько 10 години ранку за місцевим часом у суботу, повідомило національне управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих королівства. Декількома годинами раніше уряд Дубая повідомив про «незначний інцидент», що стався внаслідок падіння уламків після перехоплення. Про постраждалих не повідомляється. За даними Міністерства оборони ОАЕ, у п'ятницю країна перехопила дев'ять балістичних ракет і 109 безпілотників, при цьому сили ОАЕ залишаються «у стані підвищеної готовності» для протидії будь-яким загрозам, що насуваються;

Бахрейн: сьогодні вранці в Бахрейні знову пролунали сирени, і жителям було рекомендовано прямувати до найближчого безпечного місця, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни. Сили оборони заявили, що з початку війни минулої суботи вони перехопили 84 ракети та 147 безпілотників, націлених на королівство.

Ізраїль тим часом розпочав "широкомасштабну хвилю ударів" по ​​Тегерану рано-вранці в суботу. У п'ятницю він також продовжував завдавати ударів по Бейруту, заявляючи, що ціллю були командні центри "Хезболли".

Що сталося у двох країнах:

наступ на Іран: за даними Центрального командування, за останній тиждень США завдали ударів більш ніж по 3000 цілей на території Ірану. Ізраїль розпочав «широкомасштабну хвилю атак» на Тегеран рано-вранці в суботу, при цьому повідомлялося про вибухи у східній та західній частинах столиці. Ізраїль використав понад 80 винищувачів для завдання «широкомасштабних ударів» по ​​Ірану в ранні години суботи. Удари були спрямовані на військову інфраструктуру, включаючи військовий університет імені Імама Хоссейна, який використовується для підготовки офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, заявили в ЦАХАЛ і додали, що університет «містив багато військових об'єктів». Іншими цілями були комплекс будівель КВІР, підземна інфраструктура для зберігання балістичних ракет, військові бункери та командні центри, де «працювали високопосадовці іранського режиму». Також було завдано ударів по стартових майданчиках у західному та центральному Ірані. На відео та фотографіях з Тегерана видно чорний дим та звуки вибухів у передсвітанковій темряві, а також полум'я в аеропорту Мехрабад. Mehr звинуватило Ізраїль у завданні ударів по аеропорту. На відео IRIB також видно пошкодження спортивного центру на півдні Тегерана;

зростання кількості жертв: за даними іранських державних ЗМІ, в результаті американо-ізраїльських атак в Ірані загинуло понад 1230 осіб, включаючи дітей;

удари по Лівану: у п'ятницю Ізраїль продовжив обстріл Бейрута, заявивши, що цілилися в командні центри, що використовуються підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням «Хезболла». За даними ліванських державних ЗМІ, внаслідок ударів загинуло понад 200 людей і близько 800 отримали поранення;

миротворці ООН: двоє ганських солдатів, які служили у миротворчій місії ООН у Лівані, отримали «тяжкі поранення» після ракетного обстрілу в п'ятницю, повідомила ганська армія. У повідомленні не уточнювалося, чи були ракети випущені Ізраїлем, чи «Хезболлою»;

масове переміщення населення: за оцінками Норвезької ради у справах біженців, масштабні накази Ізраїлю про евакуацію та удари по Лівану призвели до переміщення майже півмільйона жителів. Офіційні дані свідчать, що у державних притулках перебуває близько 100 000 людина, але це, мабуть, лише мала частина реальної цифри. Жителі Ірану описують життя в постійному страху, вулиці порожніють, люди ховаються вдома або тікають зі своїх селищ. Страх посилюється через відключення інтернету, внаслідок чого багато хто не має доступу до новин або систем сповіщення про наближення бомб.

Після нічних атак Ірану та Лівану на Ізраїль, про які повідомила ізраїльська влада, одна з найбільших лікарень Ізраїлю повідомила про виявлення уламків у приймальному відділенні в суботу. "Після обстрілів Тель-Авіва сьогодні ввечері у приймальному відділенні медичного центру Іхілов було виявлено уламки", - ідеться у заяві лікарні.

Персонал і пацієнти сховалися в захищених зонах, як було наказано ізраїльською владою, - у результаті ніхто не постраждав і не отримав пошкоджень.

За даними ізраїльської поліції, в ізраїльському районі Ашер впали уламки безпілотників, запущених із Лівану. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з опівночі до ранку суботи на територію Ізраїлю проникли близько п'яти безпілотників. "Співробітники поліції прибережного округу та спеціалісти зі знешкодження бомб наразі працюють на двох ділянках, де в районі Ашера впали уламки боєприпасів. Повідомлень про пошкодження та постраждалих немає", - йдеться у заяві поліції.

За даними Армії оборони Ізраїлю, у той же період Іран також випустив 10 ракет по Ізраїлю.

Рано вранці в суботу Ліван випустив безпілотники, а Іран запустив ракети по Ізраїлю, повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Серед останніх подій, коли війна вступила у восьмий день, також таке:

"безумовна капітуляція": президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не буде жодної угоди, окрім "безумовної капітуляції", але не висунув жодних конкретних вимог. Він також заявив CNN, що його не турбує питання про те, чи стане Іран демократичною державою, якщо новий лідер добре ставитиметься до США та Ізраїлю, - на відміну від попередніх закликів до іранського народу «взяти під контроль свій уряд» і здобути «свободу»;

заклик ООН: глава ООН закликав до серйозних дипломатичних переговорів для припинення бойових дій, попередивши, що «ситуація може вийти з-під контролю будь-кого»;

попередження Європі: у п'ятницю іранський міністр попередив, що якщо будь-які європейські країни приєднаються до американо-ізраїльських атак на Іран, вони стануть «цілями» для заходів у відповідь.

Іран заявив про загибель понад 1300 цивільних та відкидає вимоги Трампа щодо капітуляції