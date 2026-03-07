Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день - що відомо по країнах на ранок

$43.810.0050.900.00
ukenru
05:01 • 12296 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
7 березня, 01:30 • 26152 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 28969 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 45213 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 52601 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 41193 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 70012 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29136 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26510 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 25048 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.7м/с
64%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Канада та США відновили прямі торговельні переговори після тривалої паузи6 березня, 23:25 • 3954 перегляди
Ізраїль розпочав нову масштабну хвилю авіаударів по Тегерану, горить столичний аеропортVideo6 березня, 23:40 • 7556 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною6 березня, 23:51 • 23032 перегляди
Мир між Україною та рф залишається можливим попри ймовірну передачу росіянами розвідданих для Ірану про позиції США – Білий дімVideo7 березня, 02:11 • 12767 перегляди
Держдеп США екстрено схвалив продаж Ізраїлю 12 тисяч авіабомб в обхід Конгресу7 березня, 02:29 • 5144 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 35160 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 42180 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 70013 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 42503 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 50433 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Харків
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 16602 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 17046 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 34864 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 31133 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 32663 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
«Калібр» (сімейство ракет)
Ракетна система С-400
Шахед-136

Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день - що відомо по країнах на ранок

Київ • УНН

 • 1752 перегляди

США та Ізраїль атакували понад 3000 цілей в Ірані. Країни Перської затоки відбивають сотні ракет та безпілотників.

Війна на Близькому Сході вступає у 8-й день - що відомо по країнах на ранок

Минув тиждень з того часу, як США та Ізраїль розпочали війну з Іраном, спровокувавши масштабніший конфлікт на Близькому Сході, який, за попередженням ООН, може вийти з-під контролю, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Країни Перської затоки продовжують відбивати удари у відповідь Ірану, на тлі того, як конфлікт триває вже восьмий день. Ось що відомо про ситуацію на Близькому Сході в суботу вранці:

  • Саудівська Аравія: у суботу Саудівська Аравія перехопила та знищила 20 безпілотників, що наближалися до її великого нафтового родовища Шайба, - це частина п'яти окремих хвиль атак, здійснених з опівночі, згідно з заявою Міністерства оборони королівства. Було знищено три ракети, запущені у бік авіабази принца Султана, а також безпілотник на схід від столиці Ер-Ріяда, додало міністерство;
    • Об'єднані Арабські Емірати: системи ППО відреагували на ракетну загрозу близько 10 години ранку за місцевим часом у суботу, повідомило національне управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих королівства. Декількома годинами раніше уряд Дубая повідомив про «незначний інцидент», що стався внаслідок падіння уламків після перехоплення. Про постраждалих не повідомляється. За даними Міністерства оборони ОАЕ, у п'ятницю країна перехопила дев'ять балістичних ракет і 109 безпілотників, при цьому сили ОАЕ залишаються «у стані підвищеної готовності» для протидії будь-яким загрозам, що насуваються;
      • Бахрейн: сьогодні вранці в Бахрейні знову пролунали сирени, і жителям було рекомендовано прямувати до найближчого безпечного місця, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни. Сили оборони заявили, що з початку війни минулої суботи вони перехопили 84 ракети та 147 безпілотників, націлених на королівство.

        Ізраїль тим часом розпочав "широкомасштабну хвилю ударів" по ​​Тегерану рано-вранці в суботу. У п'ятницю він також продовжував завдавати ударів по Бейруту, заявляючи, що ціллю були командні центри "Хезболли".

        Що сталося у двох країнах:

        • наступ на Іран: за даними Центрального командування, за останній тиждень США завдали ударів більш ніж по 3000 цілей на території Ірану. Ізраїль розпочав «широкомасштабну хвилю атак» на Тегеран рано-вранці в суботу, при цьому повідомлялося про вибухи у східній та західній частинах столиці. Ізраїль використав понад 80 винищувачів для завдання «широкомасштабних ударів» по ​​Ірану в ранні години суботи. Удари були спрямовані на військову інфраструктуру, включаючи військовий університет імені Імама Хоссейна, який використовується для підготовки офіцерів Корпусу вартових ісламської революції, заявили в ЦАХАЛ і додали, що університет «містив багато військових об'єктів». Іншими цілями були комплекс будівель КВІР, підземна інфраструктура для зберігання балістичних ракет, військові бункери та командні центри, де «працювали високопосадовці іранського режиму». Також було завдано ударів по стартових майданчиках у західному та центральному Ірані. На відео та фотографіях з Тегерана видно чорний дим та звуки вибухів у передсвітанковій темряві, а також полум'я в аеропорту Мехрабад. Mehr звинуватило Ізраїль у завданні ударів по аеропорту. На відео IRIB також видно пошкодження спортивного центру на півдні Тегерана;
          • зростання кількості жертв: за даними іранських державних ЗМІ, в результаті американо-ізраїльських атак в Ірані загинуло понад 1230 осіб, включаючи дітей;
            • удари по Лівану: у п'ятницю Ізраїль продовжив обстріл Бейрута, заявивши, що цілилися в командні центри, що використовуються підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням «Хезболла». За даними ліванських державних ЗМІ, внаслідок ударів загинуло понад 200 людей і близько 800 отримали поранення;
              • миротворці ООН: двоє ганських солдатів, які служили у миротворчій місії ООН у Лівані, отримали «тяжкі поранення» після ракетного обстрілу в п'ятницю, повідомила ганська армія. У повідомленні не уточнювалося, чи були ракети випущені Ізраїлем, чи «Хезболлою»;
                • масове переміщення населення: за оцінками Норвезької ради у справах біженців, масштабні накази Ізраїлю про евакуацію та удари по Лівану призвели до переміщення майже півмільйона жителів. Офіційні дані свідчать, що у державних притулках перебуває близько 100 000 людина, але це, мабуть, лише мала частина реальної цифри. Жителі Ірану описують життя в постійному страху, вулиці порожніють, люди ховаються вдома або тікають зі своїх селищ. Страх посилюється через відключення інтернету, внаслідок чого багато хто не має доступу до новин або систем сповіщення про наближення бомб.

                  Після нічних атак Ірану та Лівану на Ізраїль, про які повідомила ізраїльська влада, одна з найбільших лікарень Ізраїлю повідомила про виявлення уламків у приймальному відділенні в суботу. "Після обстрілів Тель-Авіва сьогодні ввечері у приймальному відділенні медичного центру Іхілов було виявлено уламки", - ідеться у заяві лікарні.

                  Персонал і пацієнти сховалися в захищених зонах, як було наказано ізраїльською владою, - у результаті ніхто не постраждав і не отримав пошкоджень.

                  За даними ізраїльської поліції, в ізраїльському районі Ашер впали уламки безпілотників, запущених із Лівану. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з опівночі до ранку суботи на територію Ізраїлю проникли близько п'яти безпілотників. "Співробітники поліції прибережного округу та спеціалісти зі знешкодження бомб наразі працюють на двох ділянках, де в районі Ашера впали уламки боєприпасів. Повідомлень про пошкодження та постраждалих немає", - йдеться у заяві поліції.

                  За даними Армії оборони Ізраїлю, у той же період Іран також випустив 10 ракет по Ізраїлю.

                  Рано вранці в суботу Ліван випустив безпілотники, а Іран запустив ракети по Ізраїлю, повідомила Армія оборони Ізраїлю.

                  Серед останніх подій, коли війна вступила у восьмий день, також таке:

                  • "безумовна капітуляція": президент США Дональд Трамп заявив, що з Іраном не буде жодної угоди, окрім "безумовної капітуляції", але не висунув жодних конкретних вимог. Він також заявив CNN, що його не турбує питання про те, чи стане Іран демократичною державою, якщо новий лідер добре ставитиметься до США та Ізраїлю, - на відміну від попередніх закликів до іранського народу «взяти під контроль свій уряд» і здобути «свободу»;
                    • заклик ООН: глава ООН закликав до серйозних дипломатичних переговорів для припинення бойових дій, попередивши, що «ситуація може вийти з-під контролю будь-кого»;
                      • попередження Європі: у п'ятницю іранський міністр попередив, що якщо будь-які європейські країни приєднаються до американо-ізраїльських атак на Іран, вони стануть «цілями» для заходів у відповідь.

                        Іран заявив про загибель понад 1300 цивільних та відкидає вимоги Трампа щодо капітуляції07.03.26, 05:20 • 2572 перегляди

                        Юлія Шрамко

                        Світ
                        Повітряна тривога
                        Воєнний стан
                        Сутички
                        Ізраїль
                        Центральне Командування Збройних сил США
                        Організація Об'єднаних Націй
                        Армія оборони Ізраїлю
                        Ер-Ріяд
                        Ліван
                        Дубай
                        Дональд Трамп
                        Тегеран
                        Саудівська Аравія
                        Бахрейн
                        Європа
                        Об'єднані Арабські Емірати
                        Сполучені Штати Америки
                        Іран
                        Тель-Авів