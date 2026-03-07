$43.810.0050.900.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Война на Ближнем Востоке вступает в 8-й день - что известно по странам на утро

Киев • УНН

 • 798 просмотра

США и Израиль атаковали более 3000 целей в Иране. Страны Персидского залива отражают сотни ракет и беспилотников.

Война на Ближнем Востоке вступает в 8-й день - что известно по странам на утро

Прошла неделя с тех пор, как США и Израиль начали войну с Ираном, спровоцировав более масштабный конфликт на Ближнем Востоке, который, по предупреждению ООН, может выйти из-под контроля, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Страны Персидского залива продолжают отражать ответные удары Ирана на фоне того, как конфликт длится уже восьмой день. Вот что известно о ситуации на Ближнем Востоке в субботу утром:

  • Саудовская Аравия: в субботу Саудовская Аравия перехватила и уничтожила 20 беспилотников, приближавшихся к ее крупному нефтяному месторождению Шайба, — это часть пяти отдельных волн атак, совершенных с полуночи, согласно заявлению Министерства обороны королевства. Были уничтожены три ракеты, запущенные в сторону авиабазы принца Султана, а также беспилотник к востоку от столицы Эр-Рияда, добавило министерство;
    • Объединенные Арабские Эмираты: системы ПВО отреагировали на ракетную угрозу около 10 часов утра по местному времени в субботу, сообщило национальное управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям королевства. Несколькими часами ранее правительство Дубая сообщило о «незначительном инциденте», произошедшем в результате падения обломков после перехвата. О пострадавших не сообщается. По данным Министерства обороны ОАЭ, в пятницу страна перехватила девять баллистических ракет и 109 беспилотников, при этом силы ОАЭ остаются «в состоянии повышенной готовности» для противодействия любым надвигающимся угрозам;
      • Бахрейн: сегодня утром в Бахрейне снова прозвучали сирены, и жителям было рекомендовано направляться к ближайшему безопасному месту, сообщило Министерство внутренних дел страны. Силы обороны заявили, что с начала войны в прошлую субботу они перехватили 84 ракеты и 147 беспилотников, нацеленных на королевство.

        Израиль тем временем начал "широкомасштабную волну ударов" по Тегерану рано утром в субботу. В пятницу он также продолжал наносить удары по Бейруту, заявляя, что целью были командные центры "Хезболлы".

        Что произошло в двух странах:

        • наступление на Иран: по данным Центрального командования, за последнюю неделю США нанесли удары более чем по 3000 целей на территории Ирана. Израиль начал «широкомасштабную волну атак» на Тегеран рано утром в субботу, при этом сообщалось о взрывах в восточной и западной частях столицы. Израиль использовал более 80 истребителей для нанесения «широкомасштабных ударов» по Ирану в ранние часы субботы. Удары были направлены на военную инфраструктуру, включая военный университет имени Имама Хоссейна, который используется для подготовки офицеров Корпуса стражей исламской революции, заявили в ЦАХАЛ и добавили, что университет «содержал много военных объектов». Другими целями были комплекс зданий КСИР, подземная инфраструктура для хранения баллистических ракет, военные бункеры и командные центры, где «работали высокопоставленные чиновники иранского режима». Также были нанесены удары по стартовым площадкам в западном и центральном Иране. На видео и фотографиях из Тегерана видны черный дым и звуки взрывов в предрассветной темноте, а также пламя в аэропорту Мехрабад. Mehr обвинило Израиль в нанесении ударов по аэропорту. На видео IRIB также видны повреждения спортивного центра на юге Тегерана;
          • рост числа жертв: по данным иранских государственных СМИ, в результате американо-израильских атак в Иране погибло более 1230 человек, включая детей;
            • удары по Ливану: в пятницу Израиль продолжил обстрел Бейрута, заявив, что целился в командные центры, используемые поддерживаемой Ираном боевой группировкой «Хезболла». По данным ливанских государственных СМИ, в результате ударов погибло более 200 человек и около 800 получили ранения;
              • миротворцы ООН: двое ганских солдат, служивших в миротворческой миссии ООН в Ливане, получили «тяжелые ранения» после ракетного обстрела в пятницу, сообщила ганская армия. В сообщении не уточнялось, были ли ракеты выпущены Израилем или «Хезболлой»;
                • массовое перемещение населения: по оценкам Норвежского совета по делам беженцев, масштабные приказы Израиля об эвакуации и удары по Ливану привели к перемещению почти полумиллиона жителей. Официальные данные свидетельствуют, что в государственных приютах находится около 100 000 человек, но это, видимо, лишь малая часть реальной цифры. Жители Ирана описывают жизнь в постоянном страхе, улицы пустеют, люди прячутся дома или бегут из своих поселков. Страх усиливается из-за отключения интернета, в результате чего многие не имеют доступа к новостям или системам оповещения о приближении бомб.

                  После ночных атак Ирана и Ливана на Израиль, о которых сообщили израильские власти, одна из крупнейших больниц Израиля сообщила об обнаружении обломков в приемном отделении в субботу. "После обстрелов Тель-Авива сегодня вечером в приемном отделении медицинского центра Ихилов были обнаружены обломки", - говорится в заявлении больницы.

                  Персонал и пациенты укрылись в защищенных зонах, как было приказано израильскими властями, - в результате никто не пострадал и не получил повреждений.

                  По данным израильской полиции, в израильском районе Ашер упали обломки беспилотников, запущенных из Ливана. Армия обороны Израиля сообщила, что с полуночи до утра субботы на территорию Израиля проникли около пяти беспилотников. "Сотрудники полиции прибрежного округа и специалисты по обезвреживанию бомб в настоящее время работают на двух участках, где в районе Ашера упали обломки боеприпасов. Сообщений о повреждениях и пострадавших нет", - говорится в заявлении полиции.

                  По данным Армии обороны Израиля, в тот же период Иран также выпустил 10 ракет по Израилю.

                  Рано утром в субботу Ливан выпустил беспилотники, а Иран запустил ракеты по Израилю, сообщила Армия обороны Израиля.

                  Среди последних событий, когда война вступила в восьмой день, также такое:

                  • "безусловная капитуляция": президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном не будет никакого соглашения, кроме "безусловной капитуляции", но не выдвинул никаких конкретных требований. Он также заявил CNN, что его не беспокоит вопрос о том, станет ли Иран демократическим государством, если новый лидер будет хорошо относиться к США и Израилю, - в отличие от предыдущих призывов к иранскому народу «взять под контроль свое правительство» и обрести «свободу»;
                    • призыв ООН: глава ООН призвал к серьезным дипломатическим переговорам для прекращения боевых действий, предупредив, что «ситуация может выйти из-под контроля любого»;
                      • предупреждение Европе: в пятницу иранский министр предупредил, что если какие-либо европейские страны присоединятся к американо-израильским атакам на Иран, они станут «целями» для ответных мер.

                        Юлия Шрамко

