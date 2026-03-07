Иран заявил о гибели более 1300 мирных жителей и отвергает требования Трампа о капитуляции

$43.810.0950.900.07
Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, под завалами дома 5 человек – ОВАPhoto
23:10 • 14277 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 35420 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 43175 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 36671 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 60361 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 27489 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 25035 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 23464 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 21095 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
Популярные новости
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 11479 просмотра
Одному из инкассаторов Ощадбанка, которых вернули из Венгрии, понадобилась медпомощь6 марта, 19:12 • 10654 просмотра
В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала ВенгрияPhoto6 марта, 19:45 • 10005 просмотра
Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома6 марта, 21:07 • 8238 просмотра
РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью23:51 • 13200 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 27852 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 34886 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 60361 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 36980 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 45077 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 11532 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 13699 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 31821 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 28297 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 29941 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дипломатка
Социальная сеть
Самоходная гаубица CAESAR

Иран заявил о гибели более 1300 мирных жителей и отвергает требования Трампа о капитуляции

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Посол Ирана в ООН заявил о гибели 1332 мирных жителей в результате ударов США и Израиля, обвиняя их в уничтожении гражданской инфраструктуры. Тегеран отвергает требования Дональда Трампа о капитуляции.

Иран заявил о гибели более 1300 мирных жителей и отвергает требования Трампа о капитуляции
Фото: Reuters

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани сообщил, что в результате масштабных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере 1332 мирных жителя, среди которых много женщин и детей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Иравани обвинил Вашингтон и Иерусалим в преднамеренном уничтожении гражданской инфраструктуры, в частности школ и больниц, тогда как иранская сторона якобы атакует исключительно военные объекты. В то же время президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум о "безоговорочной капитуляции" и заявил, что лично будет участвовать в выборе нового лидера страны после ликвидации аятоллы Али Хаменеи.

Обвинения в военных преступлениях и версия о ПВО

Официальный Тегеран настаивает, что большинство жертв среди гражданских являются результатом прямой агрессии, а не случайных попаданий. Посол Иравани предположил, что некоторые инциденты с поражением невоенных объектов могли произойти из-за вмешательства американских систем обороны, которые сбивали иранские ракеты с курса. Эти заявления звучат на фоне седьмого дня активных боевых действий, во время которых интенсивность авиаударов по Тегерану и другим крупным городам Ирана только растет.

Наша первоначальная оценка показывает, что некоторые из этих инцидентов могли быть следствием перехватов или вмешательств со стороны системы обороны Соединенных Штатов, которые могли отвлечь внимание от запланированных военных целей

– заявил Амир Саид Иравани.

Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию01.03.26, 04:00 • 25326 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира