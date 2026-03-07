Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани сообщил, что в результате масштабных ударов США и Израиля погибли по меньшей мере 1332 мирных жителя, среди которых много женщин и детей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Иравани обвинил Вашингтон и Иерусалим в преднамеренном уничтожении гражданской инфраструктуры, в частности школ и больниц, тогда как иранская сторона якобы атакует исключительно военные объекты. В то же время президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум о "безоговорочной капитуляции" и заявил, что лично будет участвовать в выборе нового лидера страны после ликвидации аятоллы Али Хаменеи.

Официальный Тегеран настаивает, что большинство жертв среди гражданских являются результатом прямой агрессии, а не случайных попаданий. Посол Иравани предположил, что некоторые инциденты с поражением невоенных объектов могли произойти из-за вмешательства американских систем обороны, которые сбивали иранские ракеты с курса. Эти заявления звучат на фоне седьмого дня активных боевых действий, во время которых интенсивность авиаударов по Тегерану и другим крупным городам Ирана только растет.

Наша первоначальная оценка показывает, что некоторые из этих инцидентов могли быть следствием перехватов или вмешательств со стороны системы обороны Соединенных Штатов, которые могли отвлечь внимание от запланированных военных целей