Іран заявив про загибель понад 1300 цивільних та відкидає вимоги Трампа щодо капітуляції
Київ • УНН
Посол Ірану в ООН заявив про загибель 1332 мирних жителів внаслідок ударів США та Ізраїлю, звинувачуючи їх у знищенні цивільної інфраструктури. Тегеран відкидає вимоги Дональда Трампа про капітуляцію.
Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані повідомив, що внаслідок масштабних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше 1332 мирних жителів, серед яких багато жінок і дітей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Іравані звинуватив Вашингтон та Єрусалим у навмисному знищенні цивільної інфраструктури, зокрема шкіл та лікарень, тоді як іранська сторона нібито атакує виключно військові об’єкти. Водночас президент США Дональд Трамп висунув Тегерану ультиматум про "беззастережну капітуляцію" та заявив, що особисто братиме участь у виборі нового лідера країни після ліквідації аятоли Алі Хаменеї.
Звинувачення у воєнних злочинах та версія про ППО
Офіційний Тегеран наполягає, що більшість жертв серед цивільних є результатом прямої агресії, а не випадкових влучань. Посол Іравані припустив, що деякі інциденти з ураженням невійськових об'єктів могли статися через втручання американських систем оборони, які збивали іранські ракети з курсу. Ці заяви звучать на тлі сьомого дня активних бойових дій, під час яких інтенсивність авіаударів по Тегерану та інших великих містах Ірану лише зростає.
Наша початкова оцінка показує, що деякі з цих інцидентів могли бути наслідком перехоплень або втручань з боку системи оборони Сполучених Штатів, які могли відволікти увагу від запланованих військових цілей
