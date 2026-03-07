Іран заявив про загибель понад 1300 цивільних та відкидає вимоги Трампа щодо капітуляції

$43.810.0950.900.07
01:30 • 4178 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 13861 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 35257 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 43010 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 36525 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 60212 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 27436 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25004 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23444 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 21079 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
6 березня, 18:52 • 11382 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога
6 березня, 19:12 • 10589 перегляди
У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала Угорщина
6 березня, 19:45 • 9872 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку
6 березня, 21:07 • 8074 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною
23:51 • 13053 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
6 березня, 14:46 • 27760 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
6 березня, 13:09 • 34782 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:50 • 60212 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
6 березня, 11:16 • 36903 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
6 березня, 09:52 • 44999 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Андрій Пишний
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Білий дім
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
6 березня, 18:52
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
6 березня, 15:48
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
6 березня, 02:40
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
5 березня, 18:11
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
5 березня, 15:38
Іран заявив про загибель понад 1300 цивільних та відкидає вимоги Трампа щодо капітуляції

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Посол Ірану в ООН заявив про загибель 1332 мирних жителів внаслідок ударів США та Ізраїлю, звинувачуючи їх у знищенні цивільної інфраструктури. Тегеран відкидає вимоги Дональда Трампа про капітуляцію.

Іран заявив про загибель понад 1300 цивільних та відкидає вимоги Трампа щодо капітуляції
Фото: Reuters

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані повідомив, що внаслідок масштабних ударів США та Ізраїлю загинули щонайменше 1332 мирних жителів, серед яких багато жінок і дітей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Іравані звинуватив Вашингтон та Єрусалим у навмисному знищенні цивільної інфраструктури, зокрема шкіл та лікарень, тоді як іранська сторона нібито атакує виключно військові об’єкти. Водночас президент США Дональд Трамп висунув Тегерану ультиматум про "беззастережну капітуляцію" та заявив, що особисто братиме участь у виборі нового лідера країни після ліквідації аятоли Алі Хаменеї.

Звинувачення у воєнних злочинах та версія про ППО

Офіційний Тегеран наполягає, що більшість жертв серед цивільних є результатом прямої агресії, а не випадкових влучань. Посол Іравані припустив, що деякі інциденти з ураженням невійськових об'єктів могли статися через втручання американських систем оборони, які збивали іранські ракети з курсу. Ці заяви звучать на тлі сьомого дня активних бойових дій, під час яких інтенсивність авіаударів по Тегерану та інших великих містах Ірану лише зростає.

Наша початкова оцінка показує, що деякі з цих інцидентів могли бути наслідком перехоплень або втручань з боку системи оборони Сполучених Штатів, які могли відволікти увагу від запланованих військових цілей

– заявив Амір Саїд Іравані.

Посланець Ірану в ООН заявив про неминучі удари по військових базах США у відповідь на агресію01.03.26, 04:00 • 25326 переглядiв

Степан Гафтко

Світ