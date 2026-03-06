Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога

Сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, яких повернули в Україну, перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Про це йдеться у заяві Ощадбанку, передає УНН.

Сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були незаконно затримані 5 березня правоохоронними органами Угорщини під час виконання чергового службового рейсу, перетнули український кордон та повернулись в Україну. Наразі всі сім чоловіків перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку з боку Ощадбанку. Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні - йдеться у заяві.

Додамо

Як повідомили у банку, Ощад продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з’ясування всіх обставин незаконного затримання працівників Ощадбанку та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились.

Загальний обсяг цінностей, які перебували в двох автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. Ощадбанк послідовно відстоюватиме свої інтереси у всіх міжнародних інстанціях - резюмували в банку.

Раніше

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україні вдалося домогтися звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон.

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.