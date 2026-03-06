Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога

$43.810.09
15:35
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"
6 березня, 09:52
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
6 березня, 09:52
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 
6 березня, 11:16
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
6 березня, 13:09
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
14:46
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
14:46
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
6 березня, 13:09
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:50
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 
6 березня, 11:16
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
6 березня, 09:52
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Юлія Свириденко
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Іран
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
18:52
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
15:48
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
6 березня, 02:40
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
5 березня, 18:11
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років 
5 березня, 15:38
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка

Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, затриманих в Угорщині 5 березня, повернулися в Україну, перебувають у важкому емоційному стані, в одного загострилось хронічне захворювання. Банк продовжує відстоювати інтереси щодо повернення 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога

Сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, яких повернули в Україну, перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Про це йдеться у заяві Ощадбанку, передає УНН.

Сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були незаконно затримані 5 березня правоохоронними органами Угорщини під час виконання чергового службового рейсу, перетнули український кордон та повернулись в Україну. Наразі всі сім чоловіків перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку з боку Ощадбанку. Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні 

- йдеться у заяві.

Додамо

Як повідомили у банку, Ощад продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з’ясування всіх обставин незаконного затримання працівників Ощадбанку та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились.

Загальний обсяг цінностей, які перебували в двох автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. Ощадбанк послідовно відстоюватиме свої інтереси у всіх міжнародних інстанціях 

- резюмували в банку.

Раніше

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україні вдалося домогтися звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. 

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. 

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Антоніна Туманова

Політика
Кабінет Міністрів України
Дипломатка
Золото
Державний кордон України
Ощадбанк
Угорщина
Будапешт
Україна