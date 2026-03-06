Україна звільнила сімох громадян, яких утримували в Будапешті - Сибіга

Україні вдалося домогтися звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише УНН.

Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали їм необхідну допомогу.

Дякую нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення - додав Сибіга.

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.