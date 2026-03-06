Україна звільнила сімох громадян, яких утримували в Будапешті - Сибіга

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 17038 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 20019 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 21797 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 39042 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 19566 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 20332 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 19827 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19161 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19674 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16989 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.8м/с
75%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52 • 21364 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 35284 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 26311 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 21698 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 14713 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 14799 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 21821 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 39035 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 26427 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 35396 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Іран
Сполучені Штати Америки
Ірак
Реклама
УНН Lite
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 2988 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 27741 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 24545 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 26364 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 47519 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
Дипломатка
Опалення

Україна звільнила сімох громадян, яких утримували в Будапешті - Сибіга

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Україна домоглася звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Вони вже перетнули український кордон та перебувають у безпеці.

Україна звільнила сімох громадян, яких утримували в Будапешті - Сибіга

Україні вдалося домогтися звільнення семи громадян, яких утримували в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише УНН.

Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали їм необхідну допомогу.

Дякую нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення

- додав Сибіга.

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Золото
Державний кордон України
Андрій Сибіга
Ощадбанк
Міністерство закордонних справ України
Володимир Зеленський
Угорщина
Будапешт
Україна