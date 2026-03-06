$43.810.09
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Украина освободила семерых граждан, удерживаемых в Будапеште - Сибига

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Украина добилась освобождения семи граждан, удерживаемых в Будапеште. Они уже пересекли украинскую границу и находятся в безопасности.

Украине удалось добиться освобождения семи граждан, которых удерживали в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.

Уже доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые удерживались в Будапеште

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь.

Благодарю нашу команду в МИД и Посольстве Украины в Венгрии, а также правоохранительным органам, государственным учреждениям, государственным банкам и всем, кто помог добиться их освобождения

- добавил Сибига.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Ольга Розгон

