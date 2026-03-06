Украина освободила семерых граждан, удерживаемых в Будапеште - Сибига
Киев • УНН
Украина добилась освобождения семи граждан, удерживаемых в Будапеште. Они уже пересекли украинскую границу и находятся в безопасности.
Украине удалось добиться освобождения семи граждан, которых удерживали в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.
Уже доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые удерживались в Будапеште
Отмечается, что сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь.
Благодарю нашу команду в МИД и Посольстве Украины в Венгрии, а также правоохранительным органам, государственным учреждениям, государственным банкам и всем, кто помог добиться их освобождения
Напомним
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.
В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.
Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.