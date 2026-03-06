В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"

$43.810.09
50.900.07
ukenru
09:57 • 544 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 2414 просмотра
Международные резервы Украины «похудели» на 5% — НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 4010 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 6194 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 16455 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 30775 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 33757 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 69745 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 118088 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 55801 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4м/с
68%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 13430 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 11520 просмотра
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссийPhoto6 марта, 04:00 • 6316 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto04:18 • 9206 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле04:50 • 12598 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 1196 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 33707 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 64695 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 77534 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 85469 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 11527 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 14916 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 17515 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 38812 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 45329 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Шахед-136
Дипломатка

В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии задержала семерых граждан Украины с двумя инкассаторскими автомобилями с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Их подозревают по делу об "отмывании денег".

В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) заявила, что задержала в Венгрии семерых граждан Украины с двумя инкассаторскими автомобилями по делу "по подозрению в отмывании денег", пишет УНН со ссылкой на 24.hu.

NAV возбудила дело по подозрению в отмывании денег после того, как в Венгрии были задержаны семеро граждан Украины, включая бывшего генерала секретной службы, и два бронированных автомобиля, перевозивших крупные суммы наличных денег и золота

- говорится в публикации.

Детали

Национальная налоговая и таможенная администрация указала, что "ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег".

"5 марта 2026 года она задержала семерых граждан Украины, включая бывшего генерала секретной службы Украины, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных, которые якобы перевозили в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину", о чем было объявлено в пятницу.

По данным венгерского ведомства, "в этом году через страну в Украину уже прошли сотни миллионов долларов и евро наличными, а также значительное количество золотых слитков".

В заявлении добавили, что "NAV проводит расследование в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом при содействии Антитеррористического центра". "Национальная налоговая и таможенная администрация немедленно уведомила украинскую консульскую службу о начале процедуры, но до сих пор никакого ответа от консульской службы не было получено", - утверждается в заявлении.

К семерым задержанным с инкассаторскими авто украинцам в Венгрии до сих пор не предоставили доступ консулам - Сибига06.03.26, 11:21 • 1490 просмотров

По данным Telex, Антитеррористический центр совершил рейд на транспортные средства с наличными на заправке на трассе М5 в четверг днем. Считается, что людей, одетых в черное, вытащили из машин и положили на землю. Было несколько свидетелей рейда. Затем колонна Антитеррористического центра, как сообщается, отправилась в направлении Будапешта.

Задержанные инкассаторские автомобили на территории Антитеррористического центра Венгрии - источник06.03.26, 08:32 • 4820 просмотров

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира