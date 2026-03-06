В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"
Киев • УНН
Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии задержала семерых граждан Украины с двумя инкассаторскими автомобилями с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Их подозревают по делу об "отмывании денег".
Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) заявила, что задержала в Венгрии семерых граждан Украины с двумя инкассаторскими автомобилями по делу "по подозрению в отмывании денег", пишет УНН со ссылкой на 24.hu.
NAV возбудила дело по подозрению в отмывании денег после того, как в Венгрии были задержаны семеро граждан Украины, включая бывшего генерала секретной службы, и два бронированных автомобиля, перевозивших крупные суммы наличных денег и золота
Детали
Национальная налоговая и таможенная администрация указала, что "ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег".
"5 марта 2026 года она задержала семерых граждан Украины, включая бывшего генерала секретной службы Украины, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных, которые якобы перевозили в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из Австрии в Украину", о чем было объявлено в пятницу.
По данным венгерского ведомства, "в этом году через страну в Украину уже прошли сотни миллионов долларов и евро наличными, а также значительное количество золотых слитков".
В заявлении добавили, что "NAV проводит расследование в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом при содействии Антитеррористического центра". "Национальная налоговая и таможенная администрация немедленно уведомила украинскую консульскую службу о начале процедуры, но до сих пор никакого ответа от консульской службы не было получено", - утверждается в заявлении.
По данным Telex, Антитеррористический центр совершил рейд на транспортные средства с наличными на заправке на трассе М5 в четверг днем. Считается, что людей, одетых в черное, вытащили из машин и положили на землю. Было несколько свидетелей рейда. Затем колонна Антитеррористического центра, как сообщается, отправилась в направлении Будапешта.
