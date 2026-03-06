К семерым задержанным с инкассаторскими авто украинцам в Венгрии до сих пор не предоставили доступ консулам - Сибига

$43.810.09
50.900.07
ukenru
Эксклюзив
09:22 • 138 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
5 марта, 23:07 • 14978 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 29609 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 32841 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 68441 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 116189 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 55408 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 47411 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 76520 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 27950 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4.2м/с
70%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Министр обороны Израиля раскрыл детали планирования ликвидации Али Хаменеи5 марта, 23:33 • 11606 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 12368 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 10047 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto04:18 • 6818 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле04:50 • 11080 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 32681 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 63554 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 76521 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 84530 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 83809 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Роберт Фицо
Нарендра Моди
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 10083 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 14408 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 17054 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 38371 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 44931 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Золото

К семерым задержанным с инкассаторскими авто украинцам в Венгрии до сих пор не предоставили доступ консулам - Сибига

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Венгрия не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, задержанным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.

К семерым задержанным с инкассаторскими авто украинцам в Венгрии до сих пор не предоставили доступ консулам - Сибига

Украинским консулам до сих пор не предоставили доступ к семи задержанным с инкассаторскими автомобилями гражданам Украины в Венгрии, сообщил в пятницу глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченным в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Мы требуем их немедленного освобождения и готовимся к дальнейшим действиям, в том числе на уровне ЕС

- написал Сибига в X.

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семи сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Обыск
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Золото
Андрей Сибига
Ощадбанк
Национальный банк Украины
Европейский Союз
Венгрия
Будапешт
Украина