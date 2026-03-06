К семерым задержанным с инкассаторскими авто украинцам в Венгрии до сих пор не предоставили доступ консулам - Сибига
Киев • УНН
Венгрия не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, задержанным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.
Украинским консулам до сих пор не предоставили доступ к семи задержанным с инкассаторскими автомобилями гражданам Украины в Венгрии, сообщил в пятницу глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН.
Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченным в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Мы требуем их немедленного освобождения и готовимся к дальнейшим действиям, в том числе на уровне ЕС
Контекст
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семи сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.
НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".