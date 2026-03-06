Международные резервы Украины «похудели» на 5% — НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Киев • УНН
Международные резервы Украины на начало марта уменьшились на 5% до 54,8 млрд долларов. Это произошло из-за продажи валюты и выплаты госдолга, хотя объем резервов остается достаточным.
Международные резервы Украины на начало марта уменьшились на 5% - до 54,8 млрд долл., на фоне продажи валюты и выплаты долга, сообщили в Национальном банке Украины 6 марта, пишет УНН.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2026 года, по предварительным данным, составляли 54 753,4 млн долл. США. В феврале они уменьшились на 5,0%
Такую динамику в регуляторе объяснили "валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте". "Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)", - говорится в сообщении.
"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка", - подчеркнули в Нацбанке.
В феврале по сравнению с январем 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 19,8%. Согласно балансовым данным НБУ продал на валютном рынке 2 989,5 млн долл. США
На валютные счета правительства в НБУ в феврале поступило 1 млрд долл., в том числе: 690,8 млн долл. – через счета Всемирного банка в рамках инициативы стран G7 ERA; 309,6 млн долл. – от размещения ОВГЗ.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 804,1 млн долл., в том числе: 472,2 млн долл. – обслуживание и погашение ОВГЗ; 331,9 млн долл. – уплата другим кредиторам. Кроме того, Украина уплатила МВФ 279,7 млн долл.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,7 месяца будущего импорта.
