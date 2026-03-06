$43.810.09
50.900.07
ukenru
09:32 • 298 просмотра
Международные резервы Украины «похудели» на 5% — НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 1210 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 4298 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 15475 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 30043 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 33244 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 68957 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 116899 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 55572 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 47495 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
4м/с
68%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Каллас обвинила Иран в попытках втянуть региональные страны в масштабную войну5 марта, 23:58 • 6164 просмотра
Россия планирует удвоить численность подразделений беспилотных систем за счет набора молодежи6 марта, 01:00 • 12687 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 10480 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto04:18 • 7502 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле04:50 • 11548 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 33002 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 63907 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 76837 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 84805 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 84075 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Роберт Фицо
Нарендра Моди
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 10518 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 14577 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 17213 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 38519 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 45067 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Золото

Международные резервы Украины «похудели» на 5% — НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Международные резервы Украины на начало марта уменьшились на 5% до 54,8 млрд долларов. Это произошло из-за продажи валюты и выплаты госдолга, хотя объем резервов остается достаточным.

Международные резервы Украины «похудели» на 5% — НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга

Международные резервы Украины на начало марта уменьшились на 5% - до 54,8 млрд долл., на фоне продажи валюты и выплаты долга, сообщили в Национальном банке Украины 6 марта, пишет УНН.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2026 года, по предварительным данным, составляли 54 753,4 млн долл. США. В феврале они уменьшились на 5,0%

- сообщили в НБУ.

Такую динамику в регуляторе объяснили "валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте". "Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)", - говорится в сообщении.

"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка", - подчеркнули в Нацбанке.

В феврале по сравнению с январем 2026 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 19,8%. Согласно балансовым данным НБУ продал на валютном рынке 2 989,5 млн долл. США

- указали в НБУ.

На валютные счета правительства в НБУ в феврале поступило 1 млрд долл., в том числе: 690,8 млн долл. – через счета Всемирного банка в рамках инициативы стран G7 ERA; 309,6 млн долл. – от размещения ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 804,1 млн долл., в том числе: 472,2 млн долл. – обслуживание и погашение ОВГЗ; 331,9 млн долл. – уплата другим кредиторам. Кроме того, Украина уплатила МВФ 279,7 млн долл.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,7 месяца будущего импорта.

Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд06.02.26, 11:02 • 22942 просмотра

Юлия Шрамко

Экономика