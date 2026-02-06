Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Киев • УНН
Международные резервы Украины на 1 февраля 2026 года выросли до 57,7 млрд долларов, обновив исторический максимум. Увеличение произошло благодаря внешнему финансированию, компенсировавшему продажу валюты НБУ и долговые выплаты.
Международные резервы Украины на начало февраля обновили исторический максимум, увеличившись до 57,7 млрд долл., сообщили в Национальном банке Украины в пятницу, пишет УНН.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года, по предварительным данным, выросли до 57 660,3 млн долл. США, обновив исторический максимум
В январе они увеличились на 357,8 млн долл. США по сравнению с предыдущим месяцем.
Причиной в НБУ называют "внешнее финансирование, которое в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте".
Так, на валютные счета правительства в НБУ в январе поступило 3 124,0 млн долл. через счета Всемирного банка.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,7 млн долл. США, в том числе:
- 233,9 млн долл. США – обслуживание и погашение ОВГЗ;
- 76,8 млн долл. США – уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 171,6 млн долл.
"В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 20,7%. Согласно балансовым данным НБУ продал на валютном рынке 3 729,5 млн долл.", - отметили в Нацбанке.
