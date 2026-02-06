$43.140.03
Эксклюзив
09:41 • 3306 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 8216 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 42699 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 43942 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 35133 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 48060 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 87468 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34147 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31256 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23596 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 21975 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 42703 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 87473 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 78405 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 108374 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд

Киев • УНН

 • 8284 просмотра

Международные резервы Украины на 1 февраля 2026 года выросли до 57,7 млрд долларов, обновив исторический максимум. Увеличение произошло благодаря внешнему финансированию, компенсировавшему продажу валюты НБУ и долговые выплаты.

Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд

Международные резервы Украины на начало февраля обновили исторический максимум, увеличившись до 57,7 млрд долл., сообщили в Национальном банке Украины в пятницу, пишет УНН.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2026 года, по предварительным данным, выросли до 57 660,3 млн долл. США, обновив исторический максимум

- сообщили в НБУ.

В январе они увеличились на 357,8 млн долл. США по сравнению с предыдущим месяцем.

Причиной в НБУ называют "внешнее финансирование, которое в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте".

Так, на валютные счета правительства в НБУ в январе поступило 3 124,0 млн долл. через счета Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,7 млн долл. США, в том числе:

  • 233,9 млн долл. США – обслуживание и погашение ОВГЗ;
    • 76,8 млн долл. США – уплата другим кредиторам.

      Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 171,6 млн долл.

      "В январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 20,7%. Согласно балансовым данным НБУ продал на валютном рынке 3 729,5 млн долл.", - отметили в Нацбанке.

      Юлия Шрамко

      Экономика
      Государственный бюджет
      Кабинет Министров Украины
      Международный валютный фонд
      Всемирный банк
      Национальный банк Украины
      Украина