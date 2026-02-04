Рост ВВП Украины за квартал ускорился до 3%

Рост ВВП Украины в IV квартале 2025 года по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее ускорился до 3%, свидетельствуют обнародованные в среду данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

По оперативной оценке Госстата, в IV квартале 2025 года реальный ВВП увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора).

И вырос на 3,0% по сравнению с IV кварталом 2024 года.

