Зростання ВВП України за квартал прискорилося до 3%

Зростання ВВП України у ІV кварталі 2025 року проти аналогічного кварталу роком раніше прискорилося до 3%, свідчать оприлюднені у середу дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

За оперативною оцінкою Держстату, у ІV кварталі 2025 року реальний ВВП збільшився на 0,7% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору).

І зріс на 3,0% порівняно з ІV кварталом 2024 року.

