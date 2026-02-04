Зростання ВВП України за квартал прискорилося до 3%
Київ • УНН
Держстат зафіксував зростання реального ВВП України у ІV кварталі 2025 року на 3,0% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Порівняно з попереднім кварталом ВВП збільшився на 0,7%.
Зростання ВВП України у ІV кварталі 2025 року проти аналогічного кварталу роком раніше прискорилося до 3%, свідчать оприлюднені у середу дані Держстатистики, пише УНН.
Деталі
За оперативною оцінкою Держстату, у ІV кварталі 2025 року реальний ВВП збільшився на 0,7% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору).
І зріс на 3,0% порівняно з ІV кварталом 2024 року.
