НБУ переглянув прогноз зростання економіки України на 2026 рік

Національний банк України знизив прогноз зростання ВВП у 2026 році з 2% до 1,8%. Причиною стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру та дефіцит електроенергії. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За його словами, дефіцит електроенергії у 2026 році становитиме щонайменше 6%, хоча раніше Нацбанк прогнозував показник на рівні 3%.

Андрій Пишний зазначив, що без урахування масованих російських атак на енергосистему зростання ВВП у 2026 році могло б сягнути 2,2%.

Через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії впродовж останніх місяців НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році - сказав голова НБУ.

За його словами, енергетичні втрати коштуватимуть Україні щонайменш 0,4% зростання ВВП. Водночас НБУ фіксує зниження інфляції та очікує її помірний рівень у 2026 році.

Нагадаємо

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук прогнозує економічне зростання України на 3-3,5% ВВП у 2026-2027 роках за умови покращення ситуації з безпекою. Прогнози базуються на приватних інвестиціях, споживанні та зменшенні оборонних витрат, а також прискоренні відновлення економіки.