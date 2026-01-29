НБУ переглянув прогноз зростання економіки України на 2026 рік

$42.770.19
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 4054 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 6664 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 12615 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 12508 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 11451 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 14703 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 25317 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 11283 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 13645 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 22483 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 21519 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 24258 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 24551 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 19778 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 59235 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 87962 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 111269 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 90050 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 109256 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Чернігівська область
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 21962 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 48472 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 46172 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 52469 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 54846 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Опалення
Дипломатка

НБУ переглянув прогноз зростання економіки України на 2026 рік

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Національний банк України знизив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,8% через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та дефіцит електроенергії. Дефіцит електроенергії у 2026 році становитиме щонайменше 6%, що коштуватиме Україні 0,4% зростання ВВП.

НБУ переглянув прогноз зростання економіки України на 2026 рік

Національний банк України знизив прогноз зростання ВВП у 2026 році з 2% до 1,8%. Причиною стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру та дефіцит електроенергії. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За його словами, дефіцит електроенергії у 2026 році становитиме щонайменше 6%, хоча раніше Нацбанк прогнозував показник на рівні 3%.

Андрій Пишний зазначив, що без урахування масованих російських атак на енергосистему зростання ВВП у 2026 році могло б сягнути 2,2%.

Через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії впродовж останніх місяців НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році

- сказав голова НБУ.

За його словами, енергетичні втрати коштуватимуть Україні щонайменш 0,4% зростання ВВП. Водночас НБУ фіксує зниження інфляції та очікує її помірний рівень у 2026 році.

Нагадаємо

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук прогнозує економічне зростання України на 3-3,5% ВВП у 2026-2027 роках за умови покращення ситуації з безпекою. Прогнози базуються на приватних інвестиціях, споживанні та зменшенні оборонних витрат, а також прискоренні відновлення економіки.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаФінанси
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Національний банк України
Андрій Пишний
Україна