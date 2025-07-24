У 2026-2027 роках можна очікувати на зростання ВВП до 3-3,5% - заступник голови НБУ

У 2026-2027 роках можна очікувати на економічне зростання в межах 3-3,5% ВВП. Це може статися в умовах покращення безпекової ситуації та появи більш сприятливих умов для української економіки. Про це заявив заступник голови національного банку України Сергій Ніколайчук, передає УНН.

Ми говорили про позитивні ризики для економічної активності. Насамперед вони лежать у площині потенційного покращення безпекової ситуації і швидшої нормалізації умов для функціонування економіки. В такому випадку у 2026-2027 роках економічне зростання може пришвидшитись і бути в межах 3-3,5% ВВП - зазначив Ніколайчук.

Він додав, що такі прогнози базуються на приватних інвестиціях і приватному споживанні. Крім того, свою роль може відіграти зменшення видатків на оборону.

Насамперед такі прогнози базуються на тому факті, що приватні інвестиції, приватні споживання будуть компенсувати той негативний фіскальний імпульс, який буде відповідним результатом фіскальної консолідації внаслідок зменшення видатків на оборону - пояснив Ніколайчук.

Заступник голови НБУ додав, що за рахунок фінансових ресурсів та відповідних умов для бізнесу можна досягти пришвидшення відбудови української економіки.

Також ми передбачаємо такий позитивний ризик, як пришвидшення масштабних проектів відбудови української економіки. Для цього потрібні як фінансові ресурси, так і відповідні умови для бізнесу. Щодо фінансових ресурсів, то ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль для того, щоб максимально їх набилизити, отримати від міжнародних партнерів - зазначив Ніколайчук.

Доповнення

Україна цього року розраховує отримати близько $54 млрд від міжнародних партнерів, також є прогнози на два наступних роки, третина з чого вже анонсована, а частина ще не підтверджена, і очікуваних обсягів, як прогнозується, буде достатньо для фінансування дефіциту бюджету без емісії.