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В 2026-2027 годах можно ожидать роста ВВП до 3-3,5% - заместитель главы НБУ

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук прогнозирует экономический рост Украины на 3-3,5% ВВП в 2026-2027 годах при условии улучшения ситуации с безопасностью. Прогнозы базируются на частных инвестициях, потреблении и уменьшении оборонных расходов, а также ускорении восстановления экономики.

В 2026-2027 годах можно ожидать роста ВВП до 3-3,5% - заместитель главы НБУ

В 2026-2027 годах можно ожидать экономического роста в пределах 3-3,5% ВВП. Это может произойти в условиях улучшения ситуации с безопасностью и появления более благоприятных условий для украинской экономики. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук, передает УНН.

Мы говорили о позитивных рисках для экономической активности. Прежде всего они лежат в плоскости потенциального улучшения ситуации с безопасностью и более быстрой нормализации условий для функционирования экономики. В таком случае в 2026-2027 годах экономический рост может ускориться и быть в пределах 3-3,5% ВВП 

- отметил Николайчук.

Он добавил, что такие прогнозы базируются на частных инвестициях и частном потреблении. Кроме того, свою роль может сыграть уменьшение расходов на оборону.

Прежде всего такие прогнозы базируются на том факте, что частные инвестиции, частные потребления будут компенсировать тот негативный фискальный импульс, который будет соответствующим результатом фискальной консолидации вследствие уменьшения расходов на оборону 

- пояснил Николайчук.

Заместитель председателя НБУ добавил, что за счет финансовых ресурсов и соответствующих условий для бизнеса можно достичь ускорения восстановления украинской экономики.

Также мы предусматриваем такой позитивный риск, как ускорение масштабных проектов восстановления украинской экономики. Для этого нужны как финансовые ресурсы, так и соответствующие условия для бизнеса. Что касается финансовых ресурсов, то мы со своей стороны прилагаем все усилия для того, чтобы максимально их приблизить, получить от международных партнеров 

- отметил Николайчук.

Дополнение

Украина в этом году рассчитывает получить около $54 млрд от международных партнеров, также есть прогнозы на два следующих года, треть из чего уже анонсирована, а часть еще не подтверждена, и ожидаемых объемов, как прогнозируется, будет достаточно для финансирования дефицита бюджета без эмиссии.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЭкономикаФинансы
Национальный банк Украины
Украина
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