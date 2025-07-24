НБУ розраховує на ще $30 млрд міжнародної допомоги цього року, очікує, що емісія не знадобиться

Україна цього року розраховує отримати близько $54 млрд від міжнародних партнерів, також є прогнози на два наступних роки, третина з чого вже анонсована, а частина ще не підтверджена, і очікуваних обсягів, як прогнозується, буде достатньо для фінансування дефіциту бюджету без емісії, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.

Міжнародна підтримка України зберігається. У 2025 році очікується надходження приблизно 54 млрд дол. США зовнішньої фінансової допомоги, з яких Україна вже отримала майже 24 млрд дол. США - повідомили у НБУ.

Як зазначається, "серед решти 30 млрд дол. США - найбільші надходження очікуються в межах програм ERA Loans (18 млрд дол. США до кінця року) та Ukraine Facility (8 млрд дол. США)".

Подальші обсяги фінансування можуть варіюватися залежно від потреб України в підтриманні обороноздатності та відбудові. Базовий сценарій макропрогнозу НБУ передбачає отримання 35 млрд дол. США міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд дол. США у 2027 році. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти перемовини тривають - зазначили в НБУ.

У 2026 році НБУ очікує на 35 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання належного рівня міжнародних резервів (за прогнозом НБУ, близько 45 млрд дол. США у 2026−2027 роках). Це дасть змогу забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку, контрольованість очікувань економічних агентів і поступове зниження інфляції - вказали у Нацбанку.

Як зауважили у НБУ, "у разі швидшої нормалізації безпекових умов і нижчих бюджетних видатків на оборону потреби України в обсягах офіційної зовнішньої допомоги для підтримання обороноздатності можуть бути меншими".

Та, вказали у НБУ, актуальним є і ризик недостатності зовнішнього фінансування, особливо в разі повільного зниження безпекових ризиків. "Так, частина необхідної міжнародної допомоги на 2026-2027 роки наразі не є підтвердженою", - зазначили у НБУ.

У 2026 році НБУ очікує на 35 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки