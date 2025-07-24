НБУ розраховує на ще $30 млрд міжнародної допомоги цього року, очікує, що емісія не знадобиться
Київ • УНН
Національний банк України прогнозує надходження близько $54 млрд міжнародної допомоги у 2025 році, з яких майже $24 млрд вже отримано. Ця підтримка дозволить профінансувати дефіцит бюджету без емісії та підтримувати стабільність на валютному ринку.
Україна цього року розраховує отримати близько $54 млрд від міжнародних партнерів, також є прогнози на два наступних роки, третина з чого вже анонсована, а частина ще не підтверджена, і очікуваних обсягів, як прогнозується, буде достатньо для фінансування дефіциту бюджету без емісії, повідомили у НБУ у четвер, пише УНН.
Міжнародна підтримка України зберігається. У 2025 році очікується надходження приблизно 54 млрд дол. США зовнішньої фінансової допомоги, з яких Україна вже отримала майже 24 млрд дол. США
Як зазначається, "серед решти 30 млрд дол. США - найбільші надходження очікуються в межах програм ERA Loans (18 млрд дол. США до кінця року) та Ukraine Facility (8 млрд дол. США)".
Подальші обсяги фінансування можуть варіюватися залежно від потреб України в підтриманні обороноздатності та відбудові. Базовий сценарій макропрогнозу НБУ передбачає отримання 35 млрд дол. США міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд дол. США у 2027 році. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти перемовини тривають
У 2026 році НБУ очікує на 35 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки24.07.25, 14:59 • 642 перегляди
Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання належного рівня міжнародних резервів (за прогнозом НБУ, близько 45 млрд дол. США у 2026−2027 роках). Це дасть змогу забезпечувати стійку ситуацію на валютному ринку, контрольованість очікувань економічних агентів і поступове зниження інфляції
Як зауважили у НБУ, "у разі швидшої нормалізації безпекових умов і нижчих бюджетних видатків на оборону потреби України в обсягах офіційної зовнішньої допомоги для підтримання обороноздатності можуть бути меншими".
Та, вказали у НБУ, актуальним є і ризик недостатності зовнішнього фінансування, особливо в разі повільного зниження безпекових ризиків. "Так, частина необхідної міжнародної допомоги на 2026-2027 роки наразі не є підтвердженою", - зазначили у НБУ.
У 2026 році НБУ очікує на 35 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки24.07.25, 14:59 • 642 перегляди