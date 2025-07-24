НБУ рассчитывает на еще $30 млрд международной помощи в этом году, ожидает, что эмиссия не понадобится

Украина в этом году рассчитывает получить около $54 млрд от международных партнеров, также есть прогнозы на два следующих года, треть из которых уже анонсирована, а часть еще не подтверждена, и ожидаемых объемов, как прогнозируется, будет достаточно для финансирования дефицита бюджета без эмиссии, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Международная поддержка Украины сохраняется. В 2025 году ожидается поступление примерно 54 млрд долл. США внешней финансовой помощи, из которых Украина уже получила почти 24 млрд долл. США - сообщили в НБУ.

Как отмечается, "среди остальных 30 млрд долл. США - наибольшие поступления ожидаются в рамках программ ERA Loans (18 млрд долл. США до конца года) и Ukraine Facility (8 млрд долл. США)".

Дальнейшие объемы финансирования могут варьироваться в зависимости от потребностей Украины в поддержании обороноспособности и восстановлении. Базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает получение 35 млрд долл. США международной помощи в 2026 году и 30 млрд долл. США в 2027 году. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, относительно остального переговоры продолжаются - отметили в НБУ.

В 2026 году НБУ ожидает 35 млрд долларов международной финансовой поддержки

Ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания надлежащего уровня международных резервов (по прогнозу НБУ, около 45 млрд долл. США в 2026−2027 годах). Это позволит обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке, контролируемость ожиданий экономических агентов и постепенное снижение инфляции - указали в Нацбанке.

Как отметили в НБУ, "в случае более быстрой нормализации условий безопасности и более низких бюджетных расходов на оборону потребности Украины в объемах официальной внешней помощи для поддержания обороноспособности могут быть меньше".

Но, указали в НБУ, актуален и риск недостаточности внешнего финансирования, особенно в случае медленного снижения рисков безопасности. "Так, часть необходимой международной помощи на 2026-2027 годы пока не подтверждена", - отметили в НБУ.

В 2026 году НБУ ожидает 35 млрд долларов международной финансовой поддержки